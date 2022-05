Fedin poikkeuksellinen koronnosto osoittaa, että Yhdysvallat on jo myöhässä hintojen suitsimisessa – Euroopassa tuskin nähdään yhtä rajuja liikkeitä

Viimeksi näin suuri kertanosto nähtiin 22 vuotta sitten, mutta nyt rahapoliittisten liikkeiden odotetaan Yhdysvalloissa jatkuvan nopeina. Fedin mukaan samanlaisia isoja nostoja on odotettavissa myös tulevissa keskuspankin kokouksissa.

Ohjauskoron nostoilla keskuspankit pyrkivät hillitsemään inflaatiota eli hintojen nousua, joka on lähtenyt laukalle sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

1. Isot liikkeet lisäävät riskejä

Yhdysvalloissa keskuspankki on jo myöhässä rahapolitiikan kiristämisessä, sillä inflaatio on karannut kauas keskuspankin tavoitteiden yläpuolelle, arvioi Nordean Jan von Gerich. Siksi Fed tekee nyt isoja liikkeitä.

– Keskuspankki oli pitkään sitä mieltä, että inflaatiopaineet ovat tilapäisiä ja tulevat enemmän asioista, jotka eivät ole keskuspankin kontrolloitavissa. Tämä näkemys on kuitenkin osoittautunut täysin vääräksi, ja inflaatiosta on tullut iso ongelma Yhdysvaltojen taloudessa, hän sanoo.

Myös Schauman katsoo, että Fed on aliarvioinut inflaatiopaineet.

– Fed näkee nyt, että inflaatiota pitää saada alas nopeasti, kun talous on hyvässä vedossa. Keskuspankki tiedostaa myös sen, että korkoja ei pysty nostamaan hirveän pitkään, koska talous näiden nostojen myötä kääntyy heikompaan suuntaan, Schauman sanoo.

2. Korkojen odotetaan nousevan myös Euroopassa

Fedin liikkeistä ei voi vetää suoraa yhdysmerkkiä Euroopan keskuspankin EKP:n toimintaan, mutta myös jälkimmäiseltä odotetaan koronnostoa. EKP:n tapa on kuitenkin todennäköisesti Fediä maltillisempi, von Gerich ja Schauman arvioivat.

– Riski sille on kasvanut, että myös Euroopassa palkkojen nousu kiihtyy ja muodostuu itseään toteuttava inflaatiokierre. EKP on toimimassa ennenaikaisesti, kun Fed alkoi toimia sitten, kun oli jo selkeää, että inflaatio on pysyvästi koholla, von Gerich sanoo.