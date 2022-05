Venäläisen hakukonejätti Yandexin vaikeudet Suomessa jatkuvat – yhtiö toisensa jälkeen kieltäytyy myymästä sille sähköä

Venäläinen hakukonejätti Yandex on suurissa vaikeuksissa Suomessa.

Energiateollisuus: Emme anna ohjeita siitä, kenelle sähköä myydään

Zhumykinin mukaan yritys on ottanut yhteyttä moniin eri sähköntoimittajiin ja esitellyt heille yhtiön taloudellista ja toiminnallista vakautta, mutta vastaukseksi Yandex on saanut vain paljon muodollisista syistä hylättyjä vastauksia.

– Jäljellä on vielä muutamia vaihtoehtoja, joita pyrimme aktiivisesti jatkamaan. Kaikki ponnistelumme kohdistuu nyt toimitussopimusten uusimiseen, jotta voimme palata normaaliin toimintaan, kertoo johtaja Zhumykin sähköpostivastauksessa.

Energia-alan yrityksiä Suomessa edustavan Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että on vaikeaa arvioida, mistä sähköyhtiöiden haluttomuus myydä energiaa Yandexille johtuu.

– Tietenkään yhtiöt eivät voi myydä sähköä, jos asiakasyritys tai henkilö on pakotelistalla, mutta tietääkseni Yandex ei ole, joten kyseessä on jokin muu syy, jota minun on mahdotonta arvailla, toimitusjohtaja Leskelä sanoo.