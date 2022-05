Uudet kesärenkaat haussa? Paikoin myydään jo ei-oota: "Logistinen ketju on sekoittunut pahemman kerran"

– Logistinen ketju on sieltä alkupäästä sekoittunut pahemman kerran. Näillä kaikilla tekijöillä on yhteisvaikutus, joka näkyy myös saatavuudessa, Nuora sanoo.

Nuora ei ota kantaa yksittäisten rengasvalmistajien tuotantoon vaan toteaa, että tilanne on vaikuttanut useiden rengasvalmistajien toimintaan. Hänen mukaansa Venäjällä on valmistettu etenkin talvirenkaita, mutta myös kesärenkaita.

Valikoima voi kaventua

Renkaiden kuntoa kannattaa seurata

– Jonkinlaista hinnannousua on tullut kevään aikana tavarantoimittajien suunnasta. Se on jossain määrin nostanut kuluttajahintoja, mutta on vaikea sanoa, mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Toive on, että hinnat eivät nousisi kovin paljon, mutta väistämättä tuotantokustannukset tulevat nousemaan jonkin verran, Nuora pohtii.