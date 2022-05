Kittilän erikoisuus: vakituisella toimialajohtajalla heikompi palkka kuin hänen sijaisellaan

Kittilä on maksanut kahden toimialajohtajan sijaisille kovempaa palkkaa kuin mitä vakituinen viranhoitaja on saanut. Ero on ollut jopa 900 euroa kuukaudessa.

Kittilässä toimialajohtajien sijaiset ovat saaneet parempaa palkkaa kuin virkojen haltijat Kuva: Perttu Ruokangas / Yle