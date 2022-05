Kansanedustaja ajoi taksilla, sitten syntyi keskustelu turvallisuudesta: tästä siinä on kyse ja näin eduskunta vastaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmedia on kehotettu käyttämään taksia joukkoliikenteen sijaan turvallisuussyistä. Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen mukaan suositus on poikkeuksellinen.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Suldaan Said Ahmedin taksikuluja on ruodittu julkisuudessa (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla. Ilmi on käynyt, että Said Ahmed on käyttänyt eduskunnan taksikorttia myös vapaa-ajallaan turvallisuussyistä (siirryt toiseen palveluun).

Kysyimme eduskunnasta, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse, ja kuinka moni Suomen kansanedustaja on joutunut käyttämään tällaisia poikkeuksellisia keinoja viime aikoina turvatakseen itsensä ja työnsä teon. Suomessa kun on totuttu siihen, että kansanedustajan numerot löytyvät puhelinluettelosta ja heidän kanssaan käydään torikahveilla juttelemassa.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kuitenkin kertoo, että eduskunta ei mielellään lausu turvalllisuusasioistaan mitään.

– Tässä (Said Ahmedin tapauksessa) tehtiin tarkan harkinnan jälkeen poikkeus. Ajattelin, että on parempi, että ihmiset tietävät, että kyse on turvallisuusasiasta, eikä siitä, että joku vain tuolla ajelee huvikseen taksilla, Rauhio sanoo.

Said Ahmed on kuitenkin itse arvioinut, että osa hänen taksikortilla maksamistaan matkoista on ollut eduskuntatyöhön kuulumattomia ja hän on luvannut maksaa ne takaisin. Rauhio sanoo, että he odottavat nyt Said Ahmedin avausta asiassa.

Kehotus välttää joukkoliikennettä vaatii viranomaisharkintaa

Rauhio sanoo, että eduskunta pitää kansanedustajien turvallisuutta erittäin tärkeänä, ja kaikki eduskunnan turvallisuusratkaisut tehdään huolellisen harkinnan jälkeen.

– Yksi mahdollisuus on, että kehotetaan välttämään joukkoliikennettä. Mutta tämmöinen ratkaisu vaatii punnintaa ja viranomaisharkintaa. Tämä on tämän kyseisen edustajan kohtalla tehty, Rauhio sanoo.

Kaikki muu on Rauhion mukaan tässä tilanteessa "liikaa kysytty". Hän ei halua ottaa kantaa siihen, kuinka monta kansanedustajaa on nyt tai viime aikoina ollut samassa tilanteessa.

– Haluamme välttää sen, että edelleen provosoidutaan ja aletaan miettiä, miten turvallisuutta kierretään, Rauhio sanoo.

Rauhio ei suostu myöskään kommentoimaan onko painostus kansanedustajia kohtaan lisääntynyt viime aikoina. Eikä eduskunta Rauhion mukaan spekuloi, mihin turvallisuusuhat liittyvät.

Hän kuitenkin sanoo, että yleisesti ottaen turvallisuustilanne ei ole parantumassa.

– Toivomme parempaa, mutta tilanne ei ole sellainen, että nyt olisi turvallisuustoimien hellittämisen aika, Rauhio sanoo.

Puhemies Vanhanen: "En muista muita tapauksia"

Eduskunnan toimintaa johtava puhemies Matti Vanhanen (kesk.) ei tiennyt aiemmin, että edustaja Suldaan Said Ahmedille on tehty kyseinen taksipäätös. Vanhanen kertoo, ettei näitä asioita käsitellä missään toimikunnassa, eivätkä ne tule hänen pöydälleen.

– Eduskunnan virkamiehillä, kuten hallintojohtajalla, on täysi valtuus tehdä tällaiset ratkaisut. Arviointikriteerit eivät ole julkisia, vaan niitä harkitaan tapauskohtaisesti, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mukaan vastaavia päätöksiä tehdään harvoin.

– En muista muita tapauksia. Se on sinänsä hyvä merkki, sillä se kertoo, että Suomi on yhteiskunta, jossa kansanedustaja pystyy kulkemaan vapaasti. Ja näin sen pitää olla.

Vanhasen mukaan Said Ahmedin taksipäätös kertoo siitä, että järjestelmä toimii muutenkin.

– Meillä on järjestelmä, joka pystyy reagoimaan ja tunnistamaan turvallisuushuolia. Se on todella tärkeää, Vanhanen sanoo.

Kansanedustajilla ei vastaavaa suojaa kuin ministereillä

Vanhanen sanoo, että kansanedustajiin kohdistuvaa uhkailua seurataan eduskunnassa jatkuvasti. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, onko siinä tapahtunut muutosta viimeisen vuoden aikana.

Puhemies Vanhanen mainitsee kuitenkin nettikeskustelun ja sosiaalisen median.

– Keskustelu on siellä värikästä ja samalla se on madaltanut kynnystä esittää mielipiteitä.

– Toisaalta se kuuluu sananvapauteen, mutta jos sopivuuden rajat ylitetään, on tärkeää, että siihen pystytään puuttumaan, Vanhanen sanoo.

Vanhanen sanoo, että ajoittain on keskusteltu kansanedustajien turvallisuudesta, mutta mitään lakivalmistelua asian tiimoilta ei ole tällä hetkellä käynnissä.

– Kansanedustajilla ei ole vastaavanlaista suojaa kuin valtioneuvoston jäsenillä, eikä siitä ole mitään valmistelua käynnissä. Jokainen asia kansanedustajien kohdalla arvioidaan tapauskohtaisesti, ja sitä varten viranomaiset ovat olemassa, Vanhanen sanoo.

Vanhanen muistuttaa, että kansanedustajia on rohkaistu kertomaan, jos he havaitsevat uhkaavia tilanteita.

– Kynnyksen sellaisesta puhumiseen pitää olla matalalla. Silloin viranomaisilla on mahdollisuuus puuttua, Vanhanen sanoo.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 6.5.2022 kello 23 saakka.