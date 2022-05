Ukrainan sota pelasti Turkin pinteestä – maan merkitys kasvaa, ja presidentti Erdoğan voi kurittaa vastustajiaan ilman huolta lännen reaktioista

Ainoa isompi yhteistyöhanke, joka näytti kiinnostavan EU:ta oli pakolaisten tulon pysäyttäminen . Tosin Turkki on moneen kertaan uhkaillut EU:n alueelle pyrkivien siirtolaisten ja pakolaisten päästämisellä rajojen yli.

Ukrainan sota teki Turkista tärkeän pelurin

Turkki on perinteiseen tapaansa tasapainoillut Venäjän ja lännen välillä ja muun muassa toimittanut tehokkaiksi osoittautuneita Bayraktar-droneja Ukrainalle. Mutta se ei ole liittynyt Venäjän vastaiseen pakoterintamaan.

Toisaalta se on kertonut sulkeneensa Bosporin salmen ja Dardanellit venäläisiltä (ja muiltakin) sota-aluksilta.

– Ukrainan sota on antanut presidentti Recep Tayyip Erdoğanille mahdollisuuden tehdä sitä mitä hän osaa varsin hyvin, eli tasapainoilla osapuolten välillä, Aydıntaşbaş sanoo.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto lähti edistämään (siirryt toiseen palveluun) jumissa olleita F-16-hävittäjäkauppoja ja Euroopan unionista on kuulunut kiitoksia (siirryt toiseen palveluun) Turkin roolista yrityksissä lopettaa Ukrainan sota.

Ihmisoikeusaktivistit tähtäimessä

Turkin vahvistuva asema on huono uutinen ihmisoikeuksien puolustajille, jotka jo aiemmin olivat toivoneet länneltä päättäväisempiä otteita Turkin ihmisoikeusrikkomuksia vastaan.

Nyt on näkyvissä viitteitä siitä, että entistä itsevarmempi hallitus voi toimia rauhassa kovemmalta arvostelulta.

Mehiläiskartta päätyi todisteeksi

Yli 600-sivuinen syytekirjelmä on kuin leikekirja täynnä sieltä täältä kerättyjä anekdootteja ja yksityiskohtia, jotka eivät varsinaisesti liity mihinkään.

Alkuperäisen todistusaineiston joukossa on muun muassa kartta eri mehiläislajien esiintymisestä Lähi-idässä. Sen sanotaan olevan suunnitelma Turkin jakamiseksi. Sitä myötä kun syytteet kaatuivat keksittiin uusia.

On arveltu, että Kavalan ja hänen kumppaneidensa tuomiot ovat Erdoğanin kosto.

– Tämä on henkilökohtainen asia. Erdoğan todella uskoo, että Kavala pyrki syrjäyttämään hänet. Tästä on sinänsä hyvin vähän todisteita, sanoo Aslı Aydıntaşbaş.

Turkin oikeusjärjestelmä on rappeutunut pahasti viime vuosina ja presidentti on suoraan sotkeutunut oikeusprosesseihin ilmoittamalla, mitä hän odottaa tuomioistuimilta.

– Kukaan ei pidä yllättävänä jos todetaan, että Turkissa ei ole riippumatonta oikeusjärjestelmää. Kansalaiset tietävät, että oikeusjärjestelmä on ratkaisuissaan riippuvainen hallituksesta.

Turkin arvostelu hiljeni

– Hallituksella on aiempaa vapaammat kädet panna arvostelijansa kuriin. Gezi-oikeudenkäynti on merkki siitä mihin suuntaan ollaan menossa, eli kriitikoita siedetään entistä huonommin ja painostus lisääntyy

Vaalivuosi on myös pelon vuosi

Erdoğanin ja hänen puolueensa kannalta näkymät ovat sinänsä huonot ja kannatus on laskussa.

Turkin talous on vaikeuksissa ja inflaatio laukkaa epävirallisten arvioiden mukaan yli 100 prosentin vuosivauhtia. Virallisestikin inflaatio on noussut yli 60 prosenttiin.

Vaalivoittoon voidaan pyrkiä hylkäämällä opposition ehdokkaita ennakkoon tai massiivisella vaalivilpillä. Jo nyt erityisesti kurdimielisiä oppositiopoliitikkoja on passitettu vankilaan.

Kurdisissejä vastaan Irakissa ja Syyriassa

Turkki on viime vuosina tehnyt useita hyökkäyksiä Syyrian kurdeja vastaan. Ensin se valtaisi Afrinin kurdialueen vuonna 2018 ja syksyllä 2019 vuorossa oli laajempi hyökkäys kurdien johtamia joukkoja vastaan Pohjois-Syyriassa.

Turkissa pitkään aseellista taistelua käynyt Kurdistanin työväenpuolue PKK on jo vuosia yrittänyt hakea suojaa Pohjois-Irakin vuoristosta. Turkki on moukaroinut sissien leirejä ja näyttää valmistelevan puskurivyöhykettä Pohjois-Irakiin, jossa jo nyt on turkkilaisjoukkoja.