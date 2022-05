Oikotie-ilmoitus etsii jo neljättä omistajaa: Kohu nousi, kun kaupungin vuokrakoteja myytiin sijoitusyhtiölle, sen jälkeen vasta onkin tapahtunut

Kristiina Mäkinen asuu Tampereen Viinikankadulla, missä vuokranantaja on vaihtunut puolen vuoden aikana monta kertaa.

Tamperelaisen Kristiina Mäkisen vuokra-asunnolla on riittänyt vuoden aikana omistajia.

Ensin hän maksoi vuokransa Tampereen kaupungin omistamalle Tampereen Vuokra-asunnoille. Sitten seurasi valtakunnallinen kohu. Tampereen Vuokra-asunnot myi joulun alla Mäkisen kodin ja noin sata muuta asuntoa asuntosijoitusyhtiö Sijoitusasunnot.comille.

Osa myytyjen asuntojen asukkaista oli yhdeksänkymppisiä ja oli pitänyt kaupungin vuokrakotia ikuisena. Tampereen kaupunginkaan mielestä myynti ei mennyt parhaalla mahdollisella tavalla.

Joulun jälkeen muutamassa kuukaudessa on tapahtunut paljon kaikessa hiljaisuudessa. Sijoitusasunnot.com on myynyt Mäkisen asunnon ja uusi omistajakin kauppaa jo ostoksiaan eteenpäin.

Tampereen kaupungin omistama Tampereen Vuokra-asunnot myi yli sata asuntoa viime vuoden lopussa. Yksi myydyistä kerrostaloista on Tampereen Viinikassa. Kuva: Antti Eintola / Yle

Uusi omistaja Kolisee Oy ei vastannut Ylen haastattelupyyntöön, mutta Yle on nähnyt asukkaille menneen kirjeen.

Siinä kerrotaan, että yhtiö on ostanut koko kerrostalon huhtikuun alussa. Vuokrasopimusten kerrotaan kirjeessä jatkuvan ennallaan, mutta toisenlainen vaikutelma on tullut.

Mäkisen asunnossa on käynyt välittäjä ottamassa myyntikuvia. Moni Mäkisen naapuri on saanut hänen mukaansa irtisanomisilmoituksen. Ainakin yksi asunto on jo myynnissä Oikotie-sivulla. Yle näki ilmoituksen.

– Oman rappuni asunnot myydään myös eteenpäin, Mäkinen kertoo.

Kristiina Mäkiselle ja muille vuokralaisille jatkuvat ostot ovat aiheuttaneet epävarmuutta. Kuva: Antti Eintola / Yle

"Eihän tämä tavallista ole"

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita pitää poikkeuksellisena, että Tampereella on nähty näin monta vuokranantajaa puolen vuoden aikana.

– Eihän tämä tavallista ole ja se luo varmasti turvattomuutta. Aika moni vuokranantaja varmasti haluaa nostaa vuokria.

Tuntuvan tasokorotuksen tehdäkseen vuokranantajan pitää tehdä irtisanomisilmoitus. Kaikki asukkaat eivät välttämättä jaksa etsiä uutta asuntoa, ja heillä vuokra voi nousta.

Mäkisen kuukausivuokra on noussut kahdessa vuodessa noin 50 eurolla. Tämä on Viidan mukaan paljon, koska hintataso on Tampereen kaltaisissa kaupungeissa jo valmiiksi kova.

Vuokrien yleinen korottaminen näkyy myös tilastoissa. Eniten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat loppuvuonna Turussa (1,4 prosenttia) sekä Tampereella (1,3 prosenttia). Vuoteen 2015 verrattuna vuokrat ovat nousseet Tampereella kymmenen prosenttia.

Kristiina Mäkisen kissan nimi on Minerva Harry Potter -kirjasta tutun Minerva McGarmiwan mukaan. Kuva: Antti Eintola / Yle

Keskihinnat nousevat

Tilastokeskuksen tilastoista selviää, että kuuden viime kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa yksiön keskimääräinen vuokraneliö maksoi Helsingissä 28 euroa neliöltä ja Tampereella myös jo 20 euroa neliöltä.

Vuokratalojen omistuksen muuttuminen näin nopeasti kertoo Anne Viidan mukaan Tampereen sijoitusasuntobuumista. Tampereelle muutti viime vuonna yli 3 200 uutta asukasta.

– Tampere porskuttaa Missä mieluiten asuisit -kyselyissä ja se kiinnostaa pääkaupunkiseudullakin. Sijoitusasuntobuumi kertoo siitä, että Tampereessa on vetovoimaa.

Noin puolet kaupungin yhtiön myymistä asunnoista myyty

Tampereen kaupungin yhtiöltä vuokrakodit ostanut Sijoitusasunnot.com on myynyt noin puolet asunnoista. Ostajia on useita.

Sjoitusasunnot.comin toimitusjohtaja Henri Neuvonen sanoo, että yhtiö pyrkii löytämään sellaiset sijoittajat omistajaksi, jotka jatkaisivat vuokrasuhteita.

– Ihan aidosti pyrimme toimimaan mahdollisimman oikein.

Neuvonen kertoo esimerkiksi yhden uuden omistajan kertoneen, ettei se irtisano kenenkään vuokrasuhdetta.

– Pyrkimyksemme on ollut löytää mahdollisimman monelle asunnolle edellä mainitun kaltainen sijoittaja omistajaksi, jotta vuokrasuhteet jatkuisivat asukkailla.

Vuokralainen pettyi lupauksiin

Kristiina Mäkinen on pettynyt siihen, että vuokralaisten asemaa on korostettu julkisuudessa, mutta kokemus on ollut toinen.

Esimerkiksi Tampereen Vuokra-asunnoilta ostettuja asuntoa piti kaupata ensin vuokralaisille. Mäkisen äiti halusi tehdä tarjouksen asunnosta, mutta kerrostalo myytiin kokonaan kuukausi sen jälkeen.

Kristiina Mäkisen kokemuksen mukaan vuokralaisista pidetään huolta julkisuudessa enemmän kuin todellisuudessa. Kuva: Antti Eintola / Yle

Kristiina Mäkinen kysyi myös uusilta omistajilta etuosto-oikeudesta.

– Pyysin, että jos he ovat myyntiaikeissa, he tekisivät kuitenkin tarjouksen äidilleni, ja he innostuivat tästä. Tällä kertaa tarjouspyyntö tulikin sovitusti, mutta Kolisee Oy pyysi asunnosta niin paljon, ettei äitini halunnut tarjoukseen tarttua, vaan päätti hylätä sen.

Mäkinen ihmettelee myös, miten Tampereen Vuokra-asunnot lupaili myytyjen talojen asukkaille etusijaa muihin kohteisiin, mutta hän ei saanut ohjeita, miten toimia.

– Itse kirjoitin asuntohakemuksen lisätiedot-osioon, että asun näissä pois myydyissä taloissa. Tähän mennessä olen saanut vain yhden asuntotarjouksen TVA:lta ja sen vuokra oli 100 euroa enemmän kuin olin hakemukseen enimmäisvuokraksi kirjannut. En voinut ottaa tätä asuntoa vastaan. Tästä on aikaa jo monta kuukautta eikä uusia tarjouksia ole tullut.

Tampereen Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja Marko Salonen sanoo, että myytyjen asuntojen asukkailta on tullut joitakin hakemuksia.

– Hakijoille on tehty asuntotarjouksia sekä joidenkin kanssa on tehty jo sopimuksiakin. Toki toimimme näidenkin osalta samojen sääntöjen mukaan kuin muidenkin asuntojen hakijoiden osalta eli noudatamme arava-asunnoissa asunnontarve ja kiireellisyyssääntöjä sekä lisäksi tarkistamme hakijoilta luottotiedot sekä maksu- ja asumishistorian.