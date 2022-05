Kirurgeille ei riitä puhtaita välineitä, yleiset tilat ovat epäsiistit – näin kunta-alan lakko näkyy sairaalassa

Lakossa mukana olevan Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n jäsenet työskentelevät sairaalassa muun muassa välinehuoltajina ja laitoshuoltajina. Heitä on OYSissa satoja.

Välinehuoltajia on lakon aikana sairaalassa töissä 15 prosenttia normaalista vahvuudesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtaja Juha Korpelainen kertoo, että se on liian vähän toimintojen ylläpitämiseen.