Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg Ylen haastattelussa: "On monia keinoja, joilla voimme ilmaista, että Suomen turvallisuudella on merkitystä"

Päätös liittymisestä on täysin Suomen käsissä, pääsihteeri Jens Stoltenberg korostaa Ylen haastattelussa. Hakiessaan Suomi saisi lämpimän vastaanoton.

– Viesti 30 liittolaiselta on, että Suomi on lämpimästi tervetullut ja otetaan otetaan avosylin vastaan. Tulemme varmistamaan, että prosessi on nopea ja tehokas.