WHO arvioi: koronan vuoksi kuollut lähes 15 miljoonaa ihmistä viime vuoden loppuun mennessä – luku on kolminkertainen virallisiin tilastoihin nähden

Maailman terveysjärjestö WHO on pitkin pandemiaa varoittanut, että koronapandemian aiheuttama kuolleisuus on virallisia lukuja suurempi. Järjestön uusi arvio on saatu ylimääräistä kuolleisuutta tarkastelemalla.

Koronan vuoksi kuolleiden todellista lukumäärää on ollut vaikeaa laskea muun muassa puutteellisen testaamisen vuoksi. Kuva: Michael Dantas / AFP