Moni taksiyrittäjä joutuu nyt nostamaan hintojaan – Meri-Lapissa tehtiin roima kertakorotus, mutta kyyti kelpaa yhä ruotsalaisellekin

Taksiliikenteen kustannukset ovat nousseet viimeisen vuoden aikana selvästi, mutta erityisen jyrkästi nyt alkuvuoden. Kasvu on tullut pääasiassa polttoaineiden hinnannoususta, mutta myös esimerkiksi vakuutusmaksut ovat nousseet.

Osa yrittäjistä on voinut joutua nostamaan hintoja vielä enemmän. Näin on pitänyt menetellä, jos yrityksellä on paljon vanhoihin hintoihin sidottuja sopimusajoja, jotka ovat muuttuneet kannattomiksi. Silloin menetettyjä tuloja pitää kompensoida toisaalla.