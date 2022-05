Suomenvenäläinen Juri soti Ukrainan armeijassa: "Kauheinta, mitä näin siellä, olivat pitkät kaivannot täynnä ruumiita"

Juri (nimi on muutettu haastateltavan turvallisuuden takaamiseksi) puhuu hyvin venäjää, mutta joutuu välillä etsimään sanoja kuvaamaan oloaan. Hän on palannut sodasta, jossa katsoi lähes kahden kuukauden ajan joka päivä kuolemaa silmiin.

Vieras omien joukossa, oma vieraiden parissa

Kaksi kertaa hiuskarvan päässä kuolemasta

– Osastossa oli poikia, jotka olivat tulleet etsimään seikkailuja. He eivät edes osanneet kunnolla käyttää asetta, mutta sen sijaan he ottivat aktiivisesti valokuvia itsestään ja laittoivat niitä someen, vaikka se oli kielletty. Näiden kuvien perusteella oli helppo saada selville sijaintimme.

Verinen Butša

– Ennen matkaa Ukrainaan olin nähnyt paljon kauheita valokuvia muista sodista, siksi valmistelin itseäni siihen, että tulisin törmäämään hirvittäviin asioihin. Mutta Butša, se oli jotain v...n kauheaa. Ei yhtään ehjää rakennusta, ympärillä on tuhottuja venäläisiä panssareita, mutta kauheinta olivat kuitenkin monta metriä pitkät joukkohaudat täynnä siviilien ruumiita. Ruumiita oli myös kaduilla, mutta eniten kuitenkin kaivannoissa. Se oli sokki. Sitä on mahdotonta kuvata sanoin.

Sodassa ei usein ole sääntöjä

"Azovin" riveissä on paljon hyviä tyyppejä"

"Azovin" pataljoonan taistelijoilla on erityinen maine. Ukrainassa heitä pidetään sankareina, jotka puolustuvat urheasti Mariupolin terästehdasta ja sitovat vihollisen joukkoja. Venäjän mielestä he taas ovat uusnatseja ja fasisteja, jotka ovat vastuussa venäjänkielisten kansanmurhasta.

– En ole heidän suurin ihailijansa. Suhtaudun heihin varovaisuudella. Suurimmaksi osaksi he ovat kansallismielisiä. On heidän joukossaan uusnatsejakin, muttei läheskään niin paljon kuin Venäjän media väittää. Azovilaiset ovat vain hieman erilaisia kuin sotilaat muissa pataljoonissa. Tätä on vaikea selittää. Mutta usko minua, heidän joukossaan on paljon hyviä tyyppejä.