Herätys: Virossa varaudutaan levottomuuksiin Venäjän voitonpäivänä | Kesälomamatkoihin satsataan nyt | Katso Ylen koneesta, mikä on alueesi suosikkikoirarotu

Viron poliisi varautuu levottomuuksiin venäläisenä voitonpäivänä

Venäjä juhlii toisen maailmansodan voittoa maanantaina. Erityisen hankala voitonpäivä on Virossa, jossa toukokuun 9. päivään kulminoituu kaksi erilaista käsitystä historiasta: virolainen ja venäläinen. Tuoreen lain mukaan Virossa ei saa kokoontua käyttäen Venäjää tukevaa symboliikkaa. Poliisin mukaan 9. toukokuuta on kuitenkin odotettavissa provokaatioita.

Hinnat nousevat, mutta moni käyttää kesän lomamatkaan rahaa aiempaa enemmän

NBC: Lippulaiva Moskvan upottamiseen johtanut tiedustelutieto tuli Yhdysvalloilta

Katso Ylen koneesta, millaisia koiria seudullasi asuu

Labradorinnoutaja on pääkaupunkiseudun ja myös koko Uudenmaan yleisin koirarotu. Tämä selviää jutustamme, josta voit katsoa, minkä verran eri koirarotuja on kussakin kunnassa. Suomen Kennelliiton tilastosta selviää esimerkiksi se, että Helsingissä on 45 amerikankarvatonterrieriä. Niistä kolme on ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan perheessä.