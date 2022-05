Poliisin varautuminen Venäjä-mieliseen mielenosoitukseen vähäistä – "Kulkueesta ei todellista uhkaa", arvioi ylikomisario Porola

Pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla venäläismielinen ja Venäjää tukeva mielenilmaus äitienpäivaksi eli tulevaksi sunnuntaiksi. Ensi viikon maanantaina Venäjällä vietetään voitonpäivää eli muistellaan voittoa Natsi-Saksasta.

Tämä mielenosoitus on herättänyt jo etukäteen paljon huomiota Venäjän Ukrainaan kohdistavan hyökkäyssodan takia. Lisäksi Yle uutisoi , että suljetussa some-ryhmässä useampi keskustelija on kirjoittanut mahdollisten vastamielenosoittajien pahoinpitelemisestä.

– Järjestävä taho ei aio julkistaa reittiä, mutta jos ollaan Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella ja jos lähtöpaikka muualla, siihen menee muutamia tunteja. Järjestäjä on puhunut muutamasta kymmenestä ihmisestä ja vähän vähemmästä määrästä autoja, Porola kertoi.

– Tarkoitus on ajaa liikennesääntöjä noudattaen kulkueena, ja se on meidänkin edellytyksemme. Liikennesääntöjä noudattaen kulkueena voi ajaa eikä tarvitse edes ilmoittaa poliisille, mutta tässä he ovat ilmoittaneet ja pitävät ilmoituksensa mukaan rauhanasiaa esillä tällä tavoin.