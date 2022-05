MOT selvitti: Rotenbergien käyttämän luksusjahdin omistaa virallisesti “talonmies”, joka on toiminut myös oligarkkiperheen henkivartijana

Venäläinen oligarkki Arkadi Rotenberg on vältellyt Euroopan unionin asettamia pakotteita siirtämällä omaisuuttaan bulvaanien nimiin.

MOT-toimituksen selvityksen mukaan Rotenbergin perheen käyttämän luksusjahdin omistajaksi on ilmoitettu henkilö, joka on toiminut Rotenbergien kiinteistön talonmiehen tehtävissä Suomessa.

Rotenbergin perhe palkkasi entisen miliisin erikoisjoukkueen jäsenen alun perin henkivartijakseen.

Rotenbergien miljardööriperheen jäsenistä peräti seitsemän on EU:n tai Yhdysvaltain pakotteiden kohteena. Kahdella perheen jäsenistä eli Boris ja Roman Rotenbergilla on myös Suomen kansalaisuus.

Länsi on asettanut laajoja Venäjän vastaisia talouspakotteita Krimin niemimaan valtauksen ja Ukrainan sodan jälkeen. Pakotteita on kohdistettu etenkin Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirille.

Rotenbergin perhe on vältellyt pakotteita siirtämällä omaisuuttaan sukulaisilleen, käyttämällä bulvaaneja ja piilottamalla omistuksiaan veroparatiisiyhtiöiden avulla. Länsimaiden viranomaisilla on vaikeuksia selvittää monimutkaisia järjestelyjä, mikä heikentää pakotteiden tehoa.

Arkadi Rotenberg on tuntenut Vladimir Putinin 1960-luvun lopulta lähtien. Arkadi Rotenbergista tuli miljardööri 2000-luvulla ystävänsä Putinin ja Venäjän valtion avustuksella. Kuva: Alexander Nemenov / EPA

Rotenberg vs. Malta

Pakotteiden valvonnan vaikeus tulee erityisen hyvin ilmi Maltalla sattuneessa tapauksessa. Malta on pieni EU-maa, joka on pitkään houkutellut sijoittajia, mutta yhtä lailla likaista rahaa, tarjoamalla muun muassa veroetuja yrityksille.

Vuonna 2016 paikallinen asianajotoimisto auttoi rekisteröimään Maltalle huvijahdin nimeltä M/Y Rahil. Muutamaan vuoteen kukaan ei kiinnittänyt asiaan huomiota. Talouslehti Forbes on arvioinut aluksen arvoksi 35 miljoonaa euroa, mutta vastaavia luksusjahteja seilaa Maltan lipun alla paljon.

Syksyllä 2021 Maltan viranomaiset kiinnostuivat kuitenkin (siirryt toiseen palveluun) huvijahdista. Maan pakotevalvonnasta vastaava komissio antoi 800 euron sakon paikalliselle asianajotoimistolle (siirryt toiseen palveluun). Komission mukaan luksusjahdin omistaja on Arkadi Rotenberg ja asianajotoimisto oli laiminlyönyt velvollisuutensa pakotteiden valvonnassa.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia, joissa Arkadi Rotenbergin veljenpoika Roman Rotenberg juhlii laivalla. Myös esimerkiksi talouslehti Forbesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Arkadi Rotenberg omistaa Rahil-aluksen.

Maltalainen asianajotoimisto maksoi saamansa sakot, mutta myös valitti pakotevalvonnasta vastaavan komission päätöksestä oikeudelle. Sen mukaan alusta ei omistanut Arkadi Rotenberg, vaan 52-vuotias venäläinen Aleksandr Kozlov. Asianajotoimiston mielestä EU:n asettamia pakotteita ei siis rikottu.

Facebookissa on julkaistu kuvia, joissa Boris Rotenbergin poika Roman Rotenberg on juhlimassa luksusjahti Rahililla. Kyseinen kuva on vuodelta 2012.

Vahvat siteet Suomeen

Arkadi Rotenberg ja hänen veljensä Boris Rotenberg tutustuivat Vladimir Putiniin 1960-luvun lopulla Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa. Kolmikko oli saman judoseuran jäseniä, ja heidän ystävyytensä on jatkunut näihin päiviin saakka. Perhe saa kiittää pitkälti Putinia miljardien eurojen omaisuudestaan.

Rotenbergin perhe muodostaa eräänlaisen pienoisdynastian Venäjällä, mutta he ovat varsin tuttuja hahmoja myös Suomessa.

1990-luvulla Boris Rotenberg muutti perheineen Helsinkiin. Boris Rotenberg omisti muotivaatteita myyvän liikkeen. Hänen poikansa Roman Rotenberg opiskeli Etu-Töölön yläasteella ja Pohjois-Haagan urheilulukiossa.

Boris ja Roman Rotenberg ovat Suomen kansalaisia, ja he ovat säilyttäneet myös siteensä maahan. He omistavat Suomessa edelleen esimerkiksi useita kiinteistöjä. Roman Rotenberg on muun muassa entisen Hartwall Areenan eli Helsingin Keski-Pasilassa sijaitsevan monitoimiareenan merkittävä omistaja.

Boris Rotenberg on käyttänyt miljoonia euroja kartanomaisen huvilansa remontointiin Hangossa. Huvilan ylläpidosta on vastannut Rotenbergin turvamies, joka on merkitty omistajaksi myös Rotenbergin perheen käyttämään huvijahtiin. Ulosottolaitos on takavarikoinut huvilan, koska Boris Rotenberg on EU-pakotteiden kohteena. Kuva: Jouko Tapper

Oligarkkien oma konsulttitoimisto

Moskovassa asuvan Boris Rotenbergin palkolliset ovat pitäneet huolta oligarkin kiinteistöstä Suomessa. MOT-toimituksen tietojen mukaan päävastuu on ollut varsin tuntemattomalla ja liikevaihdollaan vaatimattomalla suomalaisella rakennuskonsulttiyhtiöllä.

Konsulttiyhtiön osoitteeksi kaupparekisteriin on ilmoitettu omakotitalo Kirkkonummella. MOT vieraili talolla, ja tapasi siellä yhtiön suomalaisen osakkeenomistajan. Hän ei halunnut antaa haastattelua tai kertoa yhtiön toiminnasta tarkemmin.

MOT-toimitus ei julkaise suomalaisen osakkaan nimeä, koska hänen roolinsa vaikuttaa vähäiseltä, eikä henkilö käytä merkittävää valtaa.

Rakennuskonsulttiyhtiö on myös tilannut Rotenbergien pyynnöstä Hangon huvilan alueen muinaisjäännösinventoinnin. Siinä selvitettiin, onko “alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisia, suojeltavaksi mahdollisesti katsottavia jäänteitä.”

Suomalaisen konsulttiyhtiön omistaa kolme henkilöä. Yksi heistä on Rotenbergien henkivartija Aleksandr Kozlov, sama henkilö, joka on maltalaisen asianajotoimiston mukaan luksusjahti Rahilin omistaja.

Putinin pitkäaikaisia ystäviä Veljekset Boris ja Arkadi Rotenberg ovat tunteneet Venäjän presidentti Vladimir Putinin 1960-luvun lopusta lähtien. Kolmikko kävi yhteisellä judoklubilla Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa.

Presidentiksi noustuaan Vladimir Putin on auttanut Rotenbergin veljeksiä nousemaan miljardööreiksi.

Arkadi ja Boris Rotenberg ovat sekä EU:n että Yhdysvaltain pakotteiden kohteena. Peräti seitsemän Rotenbergin suvun jäsentä on lännen pakotelistoilla.

Rotenbergin perheen jäsenistä seitsemän on Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteena. Kuva: Riikka Kurki / Yle

Onko huvijahti oligarkin?

Toukokuun alkupuolella Rahil oli alusten liikkumistietoja keräävän verkkosivuston mukaan Marseillen satamassa Etelä-Ranskassa. Sijaintitieto on yllättävä. Valtaosa oligarkkien veneistä on pyritty viemään pikavauhtia pois EU:n alueelta, esimerkiksi Venäjälle, jotta niitä ei takavarikoida.

Onko huvijahti sitten Aleksandr Kozlovin vai Arkadi Rotenbergin? MOT-toimitus selvitti asian yhteistyössä kansainvälisen toimittajajärjestön OCCRP:n (siirryt toiseen palveluun)kanssa.

Jahdin omistaa Brittiläisten Neitsytsaarten veroparatiisiin rekisteröity Medexlite Ltd. Sen omistaa identtisesti nimetty luxemburgilainen Medexlite Société Civile Particulière.

Luxemburgista löytyy asiakirja, joka kertoo lopulta jahdin omistajan: Aleksandr Kozlov.

Rahil-huvijahti oli toukokuun alussa Etelä-Ranskan Marseillessa. Kuvat ovat peräisin alusten liikkumista seuraavalta Marine Traffic -sivustolta. Kuva: kuvakaappaukset sivustolta marinetraffic.com

Erikoisjoukkojen jäsenestä oligarkin luottomieheksi

Mutta kuka Aleksandr Kozlov oikein on? Julkisista lähteistä hänestä ei löydy käytännössä mitään tietoja. Suomen kaupparekisterissä on Kozlovin passikopio, mutta ei juuri muuta informaatiota.

MOT-toimituksen tavoittamien henkilölähteiden mukaan Kozlov on entinen Venäjän miliisin erikoisjoukkojen eli Omonin jäsen. Joukkoja on käytetty esimerkiksi terrorismin vastaisissa operaatioissa, mutta myös sotatoimissa Tšetšeniassa. Kozlov taisteli vuosina 1999–2009 käydyssä Tšetšenian sodassa. Erikoisjoukot jätettyään hän siirtyi turvamiehen tehtäviin.

Uudeksi työnantajaksi tuli Rotenbergin perhe, jonka turvallisuudesta Kozlov on vastannut useiden vuosien ajan. Siinä sivussa hän on hoidellut myös Rotenbergin kiinteistöön liittyviä asioita Suomessa, ja hän on myös asunut lyhyitä jaksoja maassa.

Kozlovia ei onnistuttu tavoittamaan tätä artikkelia varten. MOT-toimitus olisi halunnut kysyä muun muassa, onko hän luksusjahdin todellinen omistaja vai Rotenbergin perheen bulvaani. MOT ei kyennyt tavoittamaan myöskään Arkadi Rotenbergia.

Suomen kaupparekisteristä löytyy kopio Aleksandr Kozlovin passista. Kozlov on entinen Venäjän miliisin erikoisjoukkojen mies ja Tšetšenian sodan veteraani, josta tuli Rotenbergin perheen turvamies. Kuva: Jyri Hänninen / Yle

Pitkät perinteet pakotteiden välttelystä

Venäläiset oligarkit ovat käyttäneet vuosikymmenten ajan bulvaaneja piilottaakseen omistuksiaan. Pakotteiden toimeenpanemisen kannalta tämä tietää merkittäviä juridisia ongelmia EU-maissa.

EU-maissa on Ukrainan sodan syttymisen jälkeen takavarikoitu yli 30 miljardin euron arvosta (siirryt toiseen palveluun) venäläisille kuuluvaa omaisuutta. Joukossa on esimerkiksi huvijahteja, joiden todellisista omistajista ei ole saatu tietoa. Bulvaanien lisäksi tehtävää vaikeuttavat monimutkaiset ja usein veroparatiisien kautta tehdyt omistusjärjestelyt.

EU:n tuomioistuimissa tullaan lähivuosina puimaan tapauksia, joissa pyritään selvittämään kiinteistöjen, yksityislentokoneiden ja huvijahtien omistuksia.

Lännen ja oligarkkien välinen pakotepeli alkoi kuitenkin jo vuonna 2014 pian sen jälkeen kun Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan.

Pakotteiden vaikutukset ovat jääneet vähäiseksi. Esimerkiksi Arkadi Rotenbergin omaisuuden arvo on kasvanut viime vuosina. Putinin hallinto on hankkinut isoja urakoita Rotenbergin omistamilta yhtiöiltä. Arkadi Rotenbergin yhtiö vastasi muun muassa sillan rakentamisesta, joka yhdisti Ukrainalta valloitetun Krimin niemimaan (siirryt toiseen palveluun) ja Venäjän toisiinsa.

Lännen asettamia pakotteita Arkadi Rotenberg on pitänyt suorastaan pilkkanaan. MOT-toimitus paljasti jo vuonna 2018 Rotenbergin siirtäneen omaisuuttaan poikansa Igor Rotenbergin nimiin, joka ei tuolloin ollut pakotteiden kohteena.

Arkadi Rotenberg osti myös yli 15 miljoonalla eurolla arvotaidetta New Yorkista bulvaanien avustuksella (siirryt toiseen palveluun). Rotenberg on jatkanut perinteistä oligarkin elämää, johon kuuluu huvijahteja, yksityislentokoneita, arvokiinteistöjä ja kallista taidetta.

Tämän artikkelin taustaselvitykseen osallistui kansainvälisen toimittajajärjestön OCCRP:n tutkimusosaston toimittaja Karina Shedrofsky.