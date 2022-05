"Elämässä mitään ei saa ilmaiseksi", opettaa Kristoffer Sandbacka – kymppiluokka Base Campilla nousee arvosanojen lisäksi itsetunto

Pohjanmaalla Kruunupyyssä nuorille on tarjolla harvinainen tapa löytää elämälleen suunta. Ulkona oleminen ja monenlainen tekeminen on iso osa Base Campia, ja erilaisia selviytymistaitoja opitaan samalla, kun arvosanat voi saada uuteen nousuun.

Tulviva Kruunupyynjoki tarjoaa hyytävät puitteet kymppiluokka Base Campin elokuvalle. Elokuvan teemana on pelkojen kohtaaminen ja käsittely. Kansanopisto Kvarnenin oppilaat näyttelevät, ja opettajat puolestaan pitävät huolen vaarallisista stunteista.

Itsetunto nousee tiiviissä ryhmässä ja yhdessä tekemällä

Kruunupyyläinen Joona Saaristo toimii elokuvassa assistenttina. Luontopainotteinen kymppiluokka on ollut hänen elämässään käänteentekevä:

Peruskoulun jälkeen Joona ei ollut varma, mitä haluaisi tehdä tulevaisuudessa. Kvarnenissa vietetyn vuoden jälkeen päämäärä on selvillä: media-alan koulu Kokkolassa.

Viikko Pohjois-Italiassa itse kerätyllä matkakassalla

Toukokuun lopussa luokka lentää viikoksi Italian Gardajärvelle. Siellä ohjelmassa on maastopyöräilyä sekä via ferrata -vuorikiipeilyä. Ja kenties Italian korkeimman sarjatason, Serie A:n, jalkapallo-ottelu.