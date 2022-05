Tubettava munkki rakastaa Nightwishin ruotimista videoilla, eikä hän ole ainoa – Tuomas Holopainen hämmentyi bändinsä Youtube-suosiosta

Internetin reaktiovideoiden maailmassa Tuomas Holopaisen johtama Nightwish on tunnettu nimi. Taustalla kuvankaappauksia Youtuben reaktiokanavilta.

Suomalainen Nightwish on yksi maailman eniten reaktiovideoita keränneistä yhtyeistä. Bändin veturia Tuomas Holopaista ilmiö hämmentää. Asiantuntijan mukaan reaktiovideoiden etsikkoaika alkaa olla ohi.

Pari vuotta sitten Tuomas Holopaisen kulmakarvat kohosivat.

Kaikenlaista kokenut Nighwish-yhtyeen johtohahmo näki tuolloin elämänsä ensimmäisen reaktiovideon. Se hämmensi.

– Joku tubettaja siinä kuunteli biisiämme, keskeytti sen vähän väliä ja kertoi, miltä kappale kuulostaa. Ajattelin, että onpas outo tapa nauttia musiikista, Holopainen muistelee.

Holopainen on kiertänyt Nightwishin kanssa liki kaikkialla maailmassa. Kuva: Timo Isoaho

Videolla oli satoja kommentteja ja kymmeniä tuhansia katselukertoja. Näytön sivupalkki paljasti, että Holopainen todisti vasta pintaraapaisua jostakin suuremmasta.

Nightwish oli – ja on yhä – reaktiovideoiden suurimpia kansainvälisiä ilmiöitä. Pelkästään keikkasuosikki Ghost Love Scoresta reaktionsa on tallentanut noin 1 400 Youtuben käyttäjää.

Suosion selvittyä Holopainen oli kuin puulla päähän lyöty.

– En tiennyt tällaisesta skenestä mitään. Ehkä erikoisin tapaus on eräs kanadalainen munkki (siirryt toiseen palveluun), joka käy läpi koko tuotantoamme. Hän käyttää jokaisen biisin analysointiin vähintään puoli tuntia, Holopainen kertoo.

Vanha ja kehittyvä ilmiö

Reaktiovideoita on tehty lähes yhtä kauan kuin Youtubeen on ladattu sisältöä, kertoo Suomen videovaikuttajat ry:n puheenjohtaja Petteri Mikkonen. Hän arvelee, että reaktiot kiinnostavat niiden samaistuttavuuden vuoksi.

– Kaikillehan meille tulee ensireaktioita kaikesta. Tietyillä reaktiokanavilla on myös vitsikkyyttä ja huumoria, Mikkonen sanoo.

Videoiden tuottaminen Youtubeen on ammattimaistunut viime vuosina kiihtyvällä tahdilla. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Tällä hetkellä suosituimmat reaktiovideot Youtubessa ruotivat tv-sarjoja, pelejä ja musiikkia. Ilmiön kulta-aika on Mikkosen mukaan kuitenkin takanapäin.

– Samalla kun Youtube on ammattimaistunut, kotikutoinen sisältö on siirtynyt Tiktokiin. Siellä reagoidaan paljon enemmän aivan kaikkeen, koska se on tehty sovelluksessa todella helpoksi, hän kertoo.

Youtubessa toimivista reaktiokanavista suosituimpia on noin 3,7 miljoonan tilaajan No Life Shaq (siirryt toiseen palveluun), jolla reagoidaan pääasiassa musiikkiin. Mikkosen mukaan rajattuihin aiheisiin keskittyminen on kanaville tyypillistä.

– Musiikista kiinnostuneet katsovat musiikkireaktioita, sarjoista kiinnostuneet sarjareaktioita ja niin edespäin. Lyhyemmät reaktiot esimerkiksi videohaasteisiin ovat nykyään Tiktokissa.

Suomalaisista artisteista myös rapduo JVG on päätynyt kansainvälisille reaktiovideoille. Kuva: Zoan

Reaktiovideoiden logiikkaa on jo vuosien ajan hyödynnetty myös perinteisessä televisiossa, esimerkiksi Ylen suositussa Sohvaperunat-sarjassa.

Voi näkyä jopa levymyynnissä

Tuomas Holopainen suhtautuu Nightwishin Youtube-suosioon tyynesti.

Säveltäjä-sanoittaja-kosketinsoittaja pitää mukavana, että yhtyeen musiikki ja videot herättävät tunteita. Reaktiovideoiden seuraajaa hänestä ei kuitenkaan ole tullut.

– Tykkään kuunnella musiikkia niin kuin se on tarkoitettu: alusta loppuun ilman katkoja, Holopainen sanoo.

– Mutta ymmärrän kyllä, että ensireaktioissa on tietty tenho. Itsekin jäin hetkeksi seuraamaan sen kanadalaisen munkin ajatuksia. Oli kiinnostava kuulla, miten hän suhtautui esimerkiksi biisiimme, joka käsitteli uskontoa, hän jatkaa.

Floor Jansen on Nightwishin kolmas ja nykyinen laulaja. Kuva: Yle

Kaksi vuotta sitten poppari Phil Collinsin ikivanha kappale nousi suositun reaktiovideon ansiosta takaisin hittilistoille (siirryt toiseen palveluun). Toistaiseksi Nightwishille ei ole käynyt samoin.

– Olen tavannut muutamia ihmisiä, jotka kertovat löytäneensä bändin reaktiovideoiden kautta. Joten kai tällä promootioarvoa on, Holopainen pohtii.

Tekijänoikeudet rajoittavat

Suomessa reaktiovideoihin liittyvä skene on tällä hetkellä hiljainen. Ammattimaisesti tuotetut reaktiokanavat ovat vähissä – Petteri Mikkosen mukaan lakien vuoksi.

– Tekijänoikeuslainsäädäntömme on ajalta ennen Youtubea. Siksi niin sanottu fair use eli alkuperäismateriaalin käyttö reilulla tavalla on todella vaikeaa, Mikkonen kuvailee.

Mikkosen mukaan yksittäiset tekijänoikeuksien haltijat voivat tällä hetkellä määrittää, kuinka kauan suomalainen reaktiovideo Youtubessa pysyy. Ulkomailla – etenkin Yhdysvalloissa – linja on huomattavasti löyhempi.

Tuomas Holopaista Nightwishin musiikin käyttö reaktiovideoilla ei haittaa.

– En minä henkilökohtaisesti viitsi tätä alkaa vastustaa. Olkaa hyvä ja reagoikaa vain. Kunhan kuuntelette biisejä sitten muutenkin, hän sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 8.5. klo 23.00 saakka.