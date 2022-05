Lääkäripalvelujen kysyntä on nyt kovaa – Mehiläisellä on ollut pulaa lääkäriajoista Lounais-Suomessa

Suomessa julkisen terveydenhuollon pula lääkäreistä on ollut hyvin tiedossa, mutta myös yksityiset lääkäriasemat joutuvat tekemään paljon työtä lääkärien rekrytoimiseksi.

Ylen tietojen mukaan etenkin työterveysasiakkaiden on ollut viime aikoina vaikeaa saada esimerkiksi Mehiläiseltä lääkäriaikaa kasvokkain Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Mehiläisen Lounais-Suomen aluejohtajan Jaana Hildénin mukaan asialle on kaksi selitystä. Lääkäripalvelujen kysyntä on nyt erittäin kovaa ja työterveyden ammattilaisista on pulaa.