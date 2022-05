Yliopistokaupunkia piinaa iso ongelma – suuri osa maistereista pakenee muualle töihin

Opiskelijoita LUT-yliopistossa Lappeenrannassa on noin 4 500.

– Vaasassa on samankaltainen tilanne. Noin puolet valmistuneista muuttaa valmistumisen jälkeen pääkaupunkiseudulle ja alle viidesosa jää opiskelupaikkakunnalle, kertoo Hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti Juho Keskinen .

Keskisen mukaan muuttoliikettä on toki myös isoissa yliopistokaupungeissa, mutta se on laimeampaa.

Ei tule tutuksi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Syrjäinen sijainti on yksi syy, minkä takia muun muassa Lappeenrannan keskusta on jäänyt Tiitolalle vieraaksi.

Viihtyisä kaupunki

Kaisa Moilanen opiskelee LUT-yliopistossa toista vuotta tuotantotalouden maisteriohjelmassa. Hän on kotoisin Joensuusta, mutta on omien sanojensa mukaan monen mutkan kautta saapunut Lappeenrantaan, jossa on nyt asunut kolme vuotta.