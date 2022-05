Herätys: Suomen lähettiläs Yhdysvalloissa näkee vaaran vuosia | Taloyhtiöiden vastikkeissa kovia nousupaineita | Kunnat helisemässä johtajien vaihtuessa tiuhaan

Suurlähettiläs Mikko Hautala: Suomi elää nyt vaaran vuosia

Suomen Nato-ratkaisun aika on käsillä. Pitkän uran diplomaattina Kiovassa sekä Moskovassa tehnyt ja parhaillaan Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläänä työskentelevä Mikko Hautala pitää Venäjän painostusta Suomea kohtaan todennäköisenä. Hänen mukaansa Suomi on varautunut jopa pahimpaan ja varautuu lisää.

Kunnat kärsivät johtajien tiuhasta vaihtuvuudesta

"On kuntia, joissa oletetaan, että kunnanjohtaja on sateentekijä", sanoo Humppilan kunnanjohtajan paikan jättävä Jyri Sarkkinen.

Kunnanjohtajat jättävät virkansa aiempaa nopeammin. Monelle kuntajohtajan pesti on ponnahduslauta yksityiselle sektorille. Esimerkiksi Kesko on palkannut viime vuosina kolme entistä kunnanjohtajaa aluejohtajikseen. Kuntaliiton mukaan kiivaan kierron syynä on myös kasvanut työpaine. Kunnalle nopea vaihtuvuus on imagohaitta, ja uuden johtajan etsiminen syö aikaa ja rahaa.