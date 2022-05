Herätys: Tänään on yksi kukkakaupan sesonkipäivistä | Palkittu äiti löytää aikaa lapsille | Kulttuurivieras kehottaa heittäytymään eri rooliin

Äitienpäivänä yhä useampi äiti saa leikkokukkakimpun

Äitienpäivä on kukkakaupan yksi tärkeimmistä sesongeista. Yhä useampi äiti saa tänään leikkokukkakimpun onnitteluineen, sillä kimput ovat ohittaneet perinteiset äitienpäiväruusut. Kukkakauppa-ala valmistuu parhaillaan paluuseen entisenlaiseen kesämyyntiin, sillä tänä kesänä taas vietetään perhejuhlia ja häitä, joita lykättiin koronan takia.

Kasvatustyöstään palkittu Ritva Paananen: "Lapselle on oltava oikeasti aikaa"

10-lapsisessa perheessä kasvanut Ritva Paananen on tehnyt elämäntyönsä perhepäivähoitajana.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö palkitsee tänään 30 äitiä eri puolilta Suomea Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitalilla kultaristein. Yksi palkittavista on viitasaarelainen Ritva Paananen. Hän on neljän lapsen äiti, mutta lastenhoitaminen on ollut hänelle tuttua jo ennen oman perheen perustamista. Nyt eläkkeellä hän tuuraa päiväkodissa.