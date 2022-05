Kalat lähtivät evakkoon, ja Suomen suurinta akvaarioallasta yritettiin tilkitä seuraavat kolme vuotta – nyt allas on vihdoin korjattu

Kotkassa sijaitsevan akvaariotalo Maretariumin Itämeri-allas avataan viimein torstaina. Kalat muuttavat takaisin kotialtaaseensa keskiviikon aikana.

Vuotavan altaan viimeisin korjausurakka on kestänyt kuukausia. Vuotokohdan etsimisessä meni aikaa ja myös korjaamisessa jouduttiin toimitusjohtaja Sari Saukkosen mukaan odottelemaan eri kerrosten kuivumista useita päiviä kerrallaan.

Maretarium on muuton takia koko keskiviikon suljettuna. Yleisölle tilat ja täysi Itämeri-allas avataan taas torstaina aamulla. Avaus on odotettu asia, sillä Maretariumiin tulee Saukkosen mukaan kyselyitä tasaiseen tahtiin siitä, milloin Itämeri-allas on taas käytössä.

Suuri Itämeri-allas on näyttävä ja yksi akvaariotalon vetonauloista. Se on Suomen suurin akvaarioallas – tuplasti isompi kuin Helsingin Sealifen valtameriallas. Yli puoli miljoonaa litraa vettä vetävää allasta on yritetty korjata jo pitkään.

Allasta korjattu useaan otteeseen

Marraskuussa 2020 Suomen Itämeri-allas tyhjennettiin korjaustöitä varten. Korona sotki suunnitelmat, koska brittiläiset erikoisammattilaiset eivät päässeet tuolloin matkustamaan Englannista Kotkaan.

Remontti saatiin lopulta käyntiin viime syksynä, ja sen piti valmistua vuoden 2021 lopussa. Koetäytössä kuitenkin havaittiin, että allas vuotaa edelleen. Kalojen muuttoa siirrettiin tuolloin helmikuun lopulle. Remontti nkuitebnkin venyi ja muutto siirrettiin huhtikuulle.

Tuolloin kuitenkin vedenlaadussa oli ongelmia. Vettä piti vielä vaihtaa ja suodattaa.

Itämeri-altaassa on esimerkiksi uponneen laivan keula. Kuva: Maretarium, Sari Saukkonen

Korjaaminen on ollut kokonaisuudessaankin monipolvinen urakka. Altaan huomattiin alkujaan vuotavan jo kolme vuotta sitten, joulun alla 2018.

Brittiläisen ATL:n työmiehet kävivät Kotkassa tutkimassa ja korjaamassa allasta. Kun altaaseen ryhdyttiin laskemaan vettä, paljastui että se vuotaa edelleen. Helmikuussa 2019 altaan seinästä löytyi minimaalisen pieni reikä. Se oli lasikuituvuorauksessa noin kahden metrin päässä siitä kohdasta, jossa vuoto havaittiin.

Vielä seuraavana kesänä allas vuoti neljästä kohtaa. Tuolloin se oli jo esillä yleisölle, ja altaan saumakohdassa olleen vuodon peitteeksi laitettiin t-paita.

Altaan kaloille muutto on stressaava

Itämeri-altaassa asuu muun muassa taimenia, ahvenia ja kuhia. Nämä ovat olleet esillä muissa näyttelyaltaissa kotialtaan remontin ajan. Kaikista suurimmat kalat eli siperiansammet ja venäjänsampi ovat olleet yleisöltä piilossa varastoaltaissa.

Sari Saukkosen mukaan keskiviikko on kaloille stressaava päivä, sillä muutto on aina stressaava. Muutto suunnitellaankin tarkasti, jotta kalat saataisiin siirrettyä ripeästi. Osa kaloista saatetaan rauhoittaa siirron ajaksi.

Itse Itämeri-allas on kuitenkin kaloille parempi paikka, sillä se on tilavuudeltaan suuri. Allas on osin taivasalla, joten se on luonnonmukaisempi kuin sisätiloissa olevat altaat.

Akvaariotalo Maretarium avautui Kotkassa vuonna 2002. Siellä on nähtävillä suomalaisia kalalajeja ja vesien pieneläimiä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Keskustelu on auki tiistaihin 10. toukokuuta kello 23.00 asti.