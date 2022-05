Varustamoyhtiö Tallink arvioi rahtikilpailun kiristyvän Suomen ja Ruotsin välillä – uusi Viking Glory napannut rahtia Turussa

– Meillä on tullut aluksia takaisin Tukholman ja Helsingin väliselle reitille ja se on siirtänyt rahtiamme takaisin Turusta Helsinki-Tukholma-linjalle. Lisäksi Vaasassa kilpailua kiristää uusi Wasalinen Aurora Botnia -alus ja Stena Line taas kilpailee rahdista Hangosta Ruotsiin kulkevalla välillä. Tässä on paljon muuttujia, joista on vaikea arvioida miten kukin vaikuttaa mihinkin lähtöön. Markkinat ovat silti kasvavat ja uskomme lukujen korjaantuvan ajan myötä. Mahdolliset vaikutukset tulevat viiveellä.