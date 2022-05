Viron pääministeri Kaja Kallas: "Venäjän uhkauksia ja provokaatioita ei kannata pelästyä"

– Venäjä pyrkii kyllä uhkailemaan – mutta ainoa mitä on on pelättävä, on pelko itse, sanoo Viron pääministeri Kaja Kallas .

– Me olemme olleet pitkään tekemisissä Venäjän provokaatioiden kanssa. Se on uhannut asioilla, jotka se on jo tehnyt, mainitsee Kallas. – He sanoivat tuovansa Iskander-ohjuksia Naton rajoille, vaikka niitä on ollut siellä jo vuosia.