Tuija Siltamäen kolumni: Huumekuolemia voitaisiin vähentää, jos haluttaisiin – Käyttöhuoneita ei enää pitäisi paheksua

Suomessa on joitakin poliittisia kysymyksiä, joissa kansa ja päättäjät etenevät eri tahtia. Yksi niistä ovat huumeet. Nykyistä liberaalimpaa lainsäädäntöä kannatetaan sekä kansan että tutkijoiden parissa, mutta poliittinen järjestelmä ei näytä olevan siihen valmis.

Huhtikuun lopussa eduskunta tyrmäsi (siirryt toiseen palveluun) kannabiksen dekriminalisointia ajaneen kansalaisaloitteen. Aloite ajoi rangaistusten poistamista kannabiksen käyttämisestä, pienen ja omaan käyttöön menevän määrän hallussapidosta ja muutaman kannabiskasvin kasvattamisesta. Samansuuntaisia aloitteita on tehty Suomessa jo kymmenkunta, ja THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo noin 800 000 suomalaista on ainakin kokeillut kannabista.

Lakivaliokunta totesi mietinnössään (siirryt toiseen palveluun) , että kansalaisaloite on sinänsä tervetullut keskustelunavaus päihdepolitiikasta muttei kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen.

Parhaillaan nimiä kerätään käyttöhuoneiden laillistamista ajavaan kansalaisaloitteeseen. Käyttöhuoneet ovat tiloja, joissa voi käyttää huumeita puhtaissa olosuhteissa terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Helsinkiin niitä on tuloksetta yritetty saada jo pitkään. Syynä vastarintaan ovat sekä byrokratia että moralismi.

Byrokraattinen polkuriippuvuus on sinänsä ihan ymmärrettävä syy, mutta viimeistään pandemia- ja sotavuosina on käynyt selväksi, että jos poliittista tahtoa löytyy, vaikeatkin asiat voivat edetä nopeasti. Jos haluttaisiin, käyttöhuoneet kyllä saataisiin Suomeen.

Ei ole erikoista, että keski-ikäiset ja iäkkäät kansanedustajat suhtautuvat päihdepoliittisiin kysymyksiin nihkeämmin kuin Kallion puistoissa pajauttelevat nuoret. Omituista on se, että suhtautuminen on lähtökohtaisesti niin sentimentaalista, etteivät asiantuntijoidenkaan kannanotot vaikuta asenteisiin – vaikka tämäkin hallitus on mainostanut nojaavansa (siirryt toiseen palveluun)tutkittuun tietoon ja kunnioittavansa asiantuntijoita. THL:n lisäksi käyttöhuoneita kannattavat monet päihteidenkäyttäjien kanssa työtä tekevät järjestöt (siirryt toiseen palveluun).