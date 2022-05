Opettajien ammattiliiton johtoon pyrkii edunvalvojia, pormestari ja otsikoihin noussut opettaja – kaikki moittivat opettajien työmäärää

Opettajien ammattiliiton vallankäyttäjä menee vaihtoon tänään tiistaina. OAJ:n väistyvän puheenjohtajan Olli Luukkaisen seuraaja hyppää tehtävään keskellä myllerrystä.

Opettajien vuosikymmeniin laajin lakko on juuri päättynyt edellisenä päivänä, ja kunta-ala on keskellä palkkataistelunsa huipentumaa.

OAJ:n uuden puheenjohtajan valitsee järjestön uusi valtuusto tiistaiaamuna.

Ehdolla OAJ:n keulakuvaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle ovat Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto (kok.), Tampereen apulaispormestari Matti Helimo (vihr.), Teknologiateollisuuden osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen (sit.), opettaja Antti Korhonen (sit.) sekä pääluottamusmiehet Kari Nieminen (sit.) ja Tuomo Suihkonen (kesk.).

Kysyimme ehdokkailta mikä on opettajan työssä suurin ongelma ja miten se pitäisi korjata.

Helimo, Pöntynen ja Suihkonen ovat taustaltaan luokanopettajia ja Nieminen matematiikan ja kemian opettaja. Murto on opettanut tanssia. Korhonen opettaa parhaillaan ammattiopistossa.

Uuden puheenjohtajan alkutaivalta helpottaa, että Luukkainen jatkaa neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtajana ja yhtenä kunta-alan pääneuvottelijoista vielä tämän vuoden loppuun.

Katarina Murto

Kuva: Silja Viitala / Yle

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto on ollut ehdokkaista julkisuudessa näkyvimpiä. Muista ehdokkaista hän erottuu edunvalvontatehtävistä karttuneella kokemuksellaan ja työmarkkinaosaamisellaan, jota on kaikista kolmesta palkansaajakeskusjärjestöstä. OAJ:n jäsenille Murto tuskin on ehdokkaista tutuimpia.

Murron ja Pöntysen osakkeita voi nostaa se, että OAJ:llä ei ole ollut koskaan naispuheenjohtajaa.

Murto nostaa opettajan työn pahimmaksi ongelmaksi sen, että työn kuormittavuus on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Hän sanoo, että työmäärä on liiallinen, palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja lapsille on tullut oppimiseen erilaisia vaikeuksia.

– Tukea oppimiseen ei saa riittävästi. Resursseja ei ole. Yksi keskeinen kysymys on koulutuksen riittämätön perusrahoitus, jota pitäisi saada lisättyä pysyvästi yli hallituskausien.

Hän sanoo, että peruskoulujen kolmiportaisen tuen malli ei toimi kuten on tarkoitettu.

– Kuraattoreja ja psykologeja ei ole tarpeeksi, jolloin opettajat joutuvat toimimaan monessa roolissa oman työnsä lisäksi.

Murto tarjoaa ratkaisuksi työn kuormittavuuden vähentämistä ja opettajien monivuotista palkkaohjelmaa, jota OAJ parhaillaan ajaa.

Matti Helimo

Kuva: Silja Viitala / Yle

Matti Helimo toimii sivistyspalveluista vastaavana vihreänä apulaispormestarina Tampereella ja johtaa kaupungin suurinta palvelualuetta.

OAJ:n edunvalvonnassa Helimo on toiminut useilla eri tasoilla. Hän kertoo itse erottuvansa puheenjohtajakisassa laaja-alaisuudellaan.

Myös Helimo pitää opettajien suurimpana ongelmana työn määrän lisääntymistä. Sille ei ole hänen mukaansa yksinkertaista selitystä. Yksi tekijä on nykyinen oppilaiden kolmiportainen tuen malli, joka on Helimon mukaan lisännyt paljon byrokratiaa.

– Kun opettaja siirtää oppilaan takarivistä eturiviin, se pitää kirjata, hän mainitsee.

– Opettajien pitäisi pystyä keskittymään ydintehtäväänsä. On tullut paljon vaikkapa oppimisen tukeen liittyviä, sinänsä hyviä asioita. Mutta jos työn määrä kasvaa liian suureksi, tulee jossain kohtaa stoppi.

Helimo sanoo, että opettajien sopimuksissa on aika vähän työtä rajaavia pykäliä. Hän kohtuullistaisikin työn määrä sopimusteitse.

Leena Pöntynen

Kuva: Silja Viitala / Yle

Teknologiateollisuuden osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen hyppäisi OAJ:hin työnantajapuolen etujärjestöstä. Pöntynen sanoo eroavansa muista kokemuksellaan valtakunnan tason koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta.

Hän on edennyt koulunkäyntiavustajasta opettajaksi, rehtoriksi, opetuspäälliköksi ja sivistysjohtajaksi.

Pöntysen mukaan suurin ongelma opettajan työssä on pirstaleisuus, joka on syntynyt monen asian summana.

– Opetustyön rinnalle on tullut monenlaisia oppilashuollollisia ja hallinnollisia töitä. Niiden yhteisvaikutus on muuttanut työn hyvin erilaiseksi kuin se on aiemmin ollut, hän sanoo.

Pöntynen haluaisi, että opettajat voisivat käyttää aikansa erityisesti opettamiseen.

– Se lähtee resurssoinneista, että ryhmät ovat riittävän pienet ja on riittävästi opettajia sekä ohjaavaa henkilökuntaa.

Kari Nieminen

Kuva: Silja Viitala / Yle

Kari Nieminen työskentelee opettajien pääluottamusmiehenä Seinäjoen kaupungissa ja on OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja. Hän katsoo, että hänellä on ehdokkaista eniten järjestökokemusta ja pisin kokemus opettajien edunvalvonnasta.

Myös Nieminen nostaa opettajien suurimmaksi ongelmaksi työn sirpaloitumisen ja sen aiheuttaman työkuormituksen.

– Koulu on instanssi, johon helposti työnnetään tehtäviä. Se keskittyy helposti opettajille. Myös lainsäädännöstä tulee uusia vaateita, hän luettelee.

Iso ongelma on, että opettajan virkasuhteen ehdot eivät Niemisen mukaan pysy mukana muutoksessa.

– Opettajien odotetaan pitävän entistä tiiviimpää yhteyttä koteihin, mikä on positiivista, mutta tätä työaikaa ei ole rajattu niin jämäkästi kuin se tulisi tehdä. Tämä on yksi sopimuksellinen ongelma.

Nieminen korjaisi tilannetta myös rajaamalla ryhmäkokoja ja lisäämällä erityistä tukea tarvitseville lapsille tukea, johon he ovat oikeutettuja.

Antti Korhonen

Kuva: Silja Viitala / Yle

Antti Korhonen on ehdokkaista ainoa, joka toimii parhaillaan opettajana. Korhonen lähti mukaan kisaan viime tingassa. Hän kertoo päättäneensä "lonkalta", että lähtee haastamaan muita.

Korhonen sai vajaat kymmenen vuotta sitten potkut poistettuaan kiivaan sanaharkan päätteeksi oppilaan yläkoulun ruokalasta. Tapauksesta syntyi laaja keskustelu. Korhosen potkut peruttiin ja hän sai varoituksen.

Korhonen pyrki eduskuntaan vuonna 2015 perussuomalaisten listoilta, mutta hän on eronnut puolueesta.

Myös Korhosella on tuttu vastaus opettajana toimimisen suurimpaan ongelmaan.

– Varsinaista opettajan työtä ei saa tehdä, vaan pitää tehdä kaikenlaista muuta, sosiaali- ja paperityötä. Koko ajan tulee uutta työtä, joka vie pois varsinaisesta opettajan työstä.

Korhonen vaatii "sälän ja silpun" vähentämistä ja enemmän resursseja opettajien työhön.

– Ensimmäisenä pitäisi poistaa kirjaamista, palaveeraamista ja raportointia, mikä ei tue opettajan työtä, hän sanoo.

Tuomo Suihkonen

Kuva: Silja Viitala / Yle

Tuomo Suihkonen sanoo olevansa puheenjohtajakisassa opettajien ääni, joka on "kaikista vahvimmin kiinni jäsenkentässä". Suihkonen toimii pääluottamusmiehenä ja johtaa OAJ:n Uudenmaan alueyhdistystä.

Suihkonen on keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtaja, mutta korostaa, että ei toimi puheenjohtajakisassa puolueen väreissä.

Suihkonen nimeää opettajan työn suurimmaksi ongelmaksi lisääntyneen työkuorman.

– Olen ollut 20 vuotta opetusalalla, minkä aikana opettajien työkuorma on lisääntynyt huomattavasti. Perustyön päälle on tullut kirjaamista, monenlaista arviointia ja erilaisia hankkeita, hän arvostelee.

Suihkonen lisää listaan myös inkluusion eli sen, että tehostetun ja erityisen tuen oppilaat opiskelevat muiden mukana yleisopetuksen ryhmissä. Suihkosen mukaan inkluusio ei kaikilta osin toimi, koska osa tukea tarvitsevista oppilaista ei nykyisellään tukea saa. Hänen mielestään tulisi kartoittaa uudelleen myös erityisluokkien tarve.

– Koulutuksen perusrahoitusta pitäisi kasvattaa varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla asteilla korkeakoulutukseen asti, ja myös tieteen perusrahoitusta pitäisi lisätä. Sen lisäksi pitäisi saada monivuotinen palkkaohjelma ja ostovoiman turvaava yleiskorotus, hän luettelee.