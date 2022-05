Ukrainalaispakolaisten elannossa ja asumisessa yllättäviä vaikeuksia – näin Suomi yrittää ratkaista ne

Ukrainalaispakolaisten vastaanotto ei ole sujunut kaikelta osin hyvin. Suomeen on saapunut yli 20 000 Ukrainasta paennutta, mutta aivan tarkka määrä ei ole viranomaisten tiedossa.

1. Vastaanottoraha viipyy eikä raha riitä ruokaan

Ukrainalaisia auttavat järjestöt ovat kertoneet, että alkuun pakolaiset tarvitsivat vaatteita ja hygieniatuotteita, mutta viime aikoina on annettu myös paljon ruoka-apua, koska rahat ovat loppu.

Vastaanottorahan maksuissa on ollut pitkiä viivästyksiä. Maahanmuuttovirasto on tehnyt viime viikolla toimia, joiden toivotaan nopeuttavan maksuja. Hätäratkaisuna ukrainalaisia on autettu jakamalla heille käteistä, vouchereita ja ruoka-apua. Tavallisesti raha annetaan maksukortilla.