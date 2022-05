Ukrainan sota vaikeuttaa teräksen saantia Rauman telakalle – tilauksiin ei vaikutusta

Rauman telakalla on pikkuhiljaa alettu toipua yli kaksi vuotta kestäneen koronapandemian vaikutuksista.

Nyt puolestaan Ukrainan sota on aiheuttanut muutoksia telakalla. Laivanrakennuksen tärkeimmän raaka-aineen eli teräksen saanti on vaikeutunut. Samalla myös teräksen hinta on kallistunut. Epävarman maailmantilanteen takia myös erilaisten komponenttien toimitukset ovat viivästyneet.