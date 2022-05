Suomi rahoittaa Venäjän taloutta kiihtyvästi: öljyn tuonti +180 prosenttia, kuparin +746 prosenttia

EU:n asettamat pakotteet koskevat etenkin vientiä Venäjälle. Sen sijaan tuontia on rajoitettu lähinnä vain kieltämällä venäläisten ja valkovenäläisten rekkojen tulo Suomeen. Myös venäläisten tankkerien tulo EU-satamiin on kielletty.

Vielä hätkähdyttämpää kasvua on metalliteollisuuden tarvitsemassa tuonnissa. Kupari- ja kuparitavarat -tilastoluokan tuonnin arvo yli kahdeksankertaistui vuodessa. Nikkeli- ja nikkelitavaroiden tuonti on yli viisinkertaistunut.

Sekä hinnat että määrät kasvussa

Varastoja täydennetään myös Baltiassa. Osa Suomeen tuotavasta maakaasusta on viety edelleen Baltic Connector -putken kautta Viroon, josta on puolestaan yhteys kaikkialle Eurooppaan.

Penttilän mukaan myös nikkeliä on tuotu poikkeuksellisen suurella rahalla. Metalliteollisuuden jalostettavaksi tuotiin jopa ennätysmäärä nikkelikiveä, josta on tullut jo suurin tuontiartikkeli. Nikkelin osuus tuonnin arvosta on viidenneksen. Se on siis ohittanut raakaöljyn arvon.