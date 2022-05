Vanhemmat pelkäsivät pahinta, kun alakoulun kuudes luokka siirrettiin yläkouluun – kävikin päinvastoin: "En ole juuri törmännyt tällaiseen muualla"

Yleensä yläkouluun siirrytään Suomessa vasta seitsemännellä luokalla. Kotkassa on kaksi koulua, Karhuvuori ja Helilä, jotka ovat muuten vanhan tyyppisiä yläkouluja, mutta niissä on myös kuudes luokka. Tämän lisäksi on yhtenäiskouluja, joissa on kaikki vuosiluokat.