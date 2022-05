Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen: Kansanedustajien puhehalut ratkaisevat Nato-päätöksen ajankohdan

Vanhanen: Eduskunnan vastaus yhteen Nato-mietintöön

Eduskunta äänestää Nato-jäsenhakemuksesta

– Se riippuu siitä, kuinka paljon kansanedustajat haluavat täysistunnossa puhua. On hyvin mahdollista, että kun on kyse näin suuresta asiasta, niin edustajat saattavat käyttää hyvinkin runsaasti puheenvuoroja. Puheenvuorojen määrä ja pituus ratkaisevat, milloin asian käsittely on valmis äänestykseen, puhemies Vanhanen arvioi.

– Tärkeintä on, että kaikki edustajat ottavat lopulta äänestyksessä kantaa. Uskon, että vastaehdotus myös tulee. Äänestyksessä otetaan kantaa ja on tärkeää, että äänestys on kaikkien osalta loppuun asti harkittu. Se on päätös, jota ei peruta, puhemies Vanhanen linjaa.