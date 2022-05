Äitien neuvot eivät muutu, vaikka aika muuttuu: maalaisjärkeä käyttämällä pärjää pitkälle

Neuvonantajia riittää useamman polven verran, kun perheen iäkkäin äiti, Mirjam Karjalainen, on jo 95-vuotias. Hänen tyttärensä Raija Lempinen on 70-vuotias ja hänen tyttärensä Hanna Lempinen 51. Tuorein äiti on siis yhdeksän kuukauden ikäisen Innan äiti Miita-Maria.