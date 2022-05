Uimahallien koronasulku aiheutti lasten uimataitoon paikoin suurtakin vajetta, selviää kunnille tehdystä kyselystä

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton SUH:n tekemä alustava kuntakysely kertoo, että lasten uimataidon kehittymisessä koronavuosina on alueellisia eroja.

– On 7–8-vuotiaita, jotka eivät ole käyneet kertaakaan uimassa viimeisen kahden vuoden aikana. Heidän kanssaan on sitten työsarkaa, että saadaan oppimisvaje kiinni, Savolainen sanoo.

– Siitä on helppo vetää johtopäätös, että uintia ei ole voitu harrastaa ympärivuotisesti, ja sillä on pakostakin vaikutusta uimataidon kehittymiseen.

Alueelliset erot näkyvät

SUH:n tekemässä kyselyssä paljastuvat alueelliset erot. Esimerkiksi Lapissa lasten uimataito on jopa kasvanut korona-aikana.

Kesällä on hyvä totutella veteen

Savolaisen mukaan pian koittava kesäkausi on hyvää aikaa veteen totuttelussa. Valvovan silmän alla on turvallista olla rantavedessä hiekkalelujen ja kelluttavien uintivälineiden kanssa.

– Ei siellä uimarannalla tarvi sen kummemmin mitään opettaa, kun on vaan ja nauttii vedessä olemisesta. Perustaidot kehittyvät ihan huomaamatta.

Kuudes luokka on sopiva kohta tutkimukselle

Kuudes luokka on hyvä kohta tutkia uimataitoa, koska siihen saakka opetus on järjestelmällistä. Yläkouluun siirtymisen jälkeen uinnin opetus on pääsääntöisesti liikunnan opettajien vastuulla, jolloin sitä ei voida välttämättä järjestää kouluissa samalla tavalla.