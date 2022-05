Professori Minna Halme liputtaa hintojen nousun puolesta: "Ruoka on niin halpaa, että voimme ostaa sitä liikaa"

Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professorilla Minna Halmeella on epäsuosittu mielipide: ruuan hinnan nousu on hyvä asia, ja se saisi nousta vieläkin.

– Mutta keskimäärin suomalainen heittää ruokaa roskiin vuodessa 20–25 kiloa. Tämä kertoo siitä, että me emme arvosta ruokaa tarpeeksi, ja se on itse asiassa niin halpaa, että me voimme ostaa sitä liikaa ja laittaa sitä roskiin. Tästä syystä väitän, että koko joukolla suomalaisia on kyllä varaa näihin hintoihin, ja sitten meidän pitää erikseen huolehtia niistä, joilla raha ei ruokaan riitä, Halme jatkaa.