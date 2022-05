Ukrainalaisnaiselle annettiin huonokuntoinen asunto – SPR: "Valvonta pettänyt, kyseessä yksittäistapaus"

Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksen ukrainalaisnaiselle välittämässä asunnossa on Suomen Punaisen Ristin (SPR) mukaan parannettavaa.

– Asunnon kunnon valvonta on tässä kohtaa selkeästi pettänyt, ja kuvien perusteella asunto ei ole kovin hyvässä kunnossa, SPR:n kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Aki Pihlaja toteaa.

Myös Maahanmuuttovirasto Migrin vastaanottokapasiteetti ja valmius -tulosalueen johtaja Heikki Väätämöinen arvioi kuvien perusteella, että asunnon kunto on skaalan alapäästä.

– Sanoisin, että se on huomattavan pintaremontin ja saneerauksen tarpeessa.

Ukrainalaisnainen sai hiljattain Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksen välittämän asunnon, joka oli hänen mukaansa hirvittävässä kunnossa. Asunnon välittänyt vastaanottokeskus on SPR:n ylläpitämä.

SPR:n Pihlajan mukaan kyse on yksittäistapauksesta.

– Tämä on uusi tilanne meillekin. Pyrimme koko ajan kehittämään toimintatapoja ja yhteistyötä viranomaisten ja kumppanien kanssa, joiden kanssa auttamistyötä tehdään.

Pihlajan mukaan vastaanottokeskusten käyttämien asuntojen tärkein valintakriteeri on saatavuus, jotta majoitukseen saapuvien ihmisten perustarpeet voidaan varmistaa. Perustarpeita ovat muun muassa ruoka, suoja ja hygienia.

Ukrainan kriisin myötä nopeasti muuttuneessa tilanteessa SPR on kasvattanut majoituskapasiteettia myös yksityisiltä vuokranantajilta vuokratuilla asunnoilla, jolloin tilojen hallinnasta on tullut Pihlajan mukaan haastavampaa.

Keittiön laatikosto on nähnyt aikaa.

Migri: Valtaosa epäkohdista helposti korjattavia

Huomioiden asuntokapasiteetin nopea lisäys lyhyessä ajassa, vastaanottokeskusten käyttämien asuntojen kunto on Maahanmuuttoviraston mukaan hyvä.

Vastaanottokeskukset käyttävät Väätämöisen mukaan asumiskäyttöön tarkastettuja asuntoja, joissa on määritelty peruskalustus.

– Meillä on selkeä linja, että nämä ovat normaaleja asumiskäyttöön tehtyjä asuntoja.

– Muutamia julkisuuteen nousseita tapauksia on ollut. Niitä on tarkasteltu ja keskusteltu yhdessä palveluntuottajan kanssa. Pääosa on osoittautunut helposti korjattaviksi tai väärinkäsityksiksi.