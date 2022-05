Äitienpäivässä tärkeintä on välittäminen ja yhdessäolo, myös surun tunteet ovat sallittuja – näin äitejä on juhlistettu sadan vuoden aikana

Äidit kannattelivat kotirintamaa

"Te olette paljon antaneet tälle maalle. Te olette kehdosta alkaen kasvattaneet sen polven, jonka ansiosta maa on vapaa. Parhaillaan käytävän vapaustaistelumme aikana – miestenne taistellessa rintamalla – Te kasvatatte kodeissa isänmaalle uutta polvea, jonka sallittakoon viljellä ja rakentaa tätä maata rauhallisemmissa oloissa kuin mitä nykyinen polvi on saanut tehdä."

Yhteiset kyläjuhlat vähentyneet

Kuten Suomessa monissa muissakin juhlissa, on myös äitienpäivässä ollut aina mukana tietynlaista hartautta ja vakavuutta. Päivään ovat kuuluneet oleellisesti runot, laulut ja kakku- ja pullakahvit, ja äitiä on saatettu muistaa kortein ja kukkasin.

Äitiyden käsite on laajentunut

Marttaliiton Taru Karosen mielestä on hienoa, että äitiyden käsitys on laajentunut. – En näe että myötätunto ja rakkaus olisivat keneltäkään pois. Nehän vain monistuvat, kun niitä jakaa toisille, hän toteaa. Kuvituskuva.

Myös suru on sallittua

– Kyseessä on päivä, jossa on potentiaalia hyvin herkkiin tuntemuksiin, sekä lasten että aikuisten puolesta. Se pätee aina, kun kyseessä on tällainen hyvin tunnepitoinen juhla. Näihin päiviin mahtuu tunteita myös sieltä syvästäkin päästä. Se kuuluu ihmiseloon, ja on omanlaistaan rikkautta.