Rosatom pitää Fennovoiman sopimuksen purkamista laittomana ja aikoo vaatia korvauksia – Fennovoima ei kommentoi asiaa

Rosatom sanoo samalla olevansa avoin keskustelemaan mahdollisista vaihtoehdoista hankkeen käynnistämiseksi uudelleen. Fennovoima ilmoitti maanantaina, että se purkaa sopimuksen Rosatomin kanssa, koska hanke on viivästynyt pahasti ja Ukrainan sota on pahentanut hankkeen riskejä.

– Suomalaisten kumppaneiden päätös Hanhikivi 1:n ydinvoimalaitoshankkeen lopettamisesta on poliittisesti motivoitunut eikä vastaa markkinatalouden periaatteita, Rosatom kertoo tiedotteessaan.

Venäläisyhtiön mukaan sillä on riittävät resurssit ja tarvittava organisatorinen joustavuus täyttää sopimusvelvoitteensa myös nykyisessä vaikeassa ympäristössä.

Venäjä pommitti Pyhäjoen ydinvoimalan laitetoimittajan tehdasta Ukrainassa

Hanhikiven voimalan paineastia piti alun perin valmistaa Ukrainassa, sodan keskelle joutuneessa Kramatorskissa Energomashspetsstalin (siirryt toiseen palveluun) tehtaalla. Se sijaitsee idässä Donbasin alueella. Rosatom kertoo tiedotteessaan, että sen tytäryhtiö on selvittänyt vaihtoehtoja reaktoripaineastian valmistamispaikaksi.

RAOS projectilla on tieto, että tehdas on suljettu, eikä siellä pysty työskentelemään.

– Yhä primäärinen vaihtoehto on, että Kramatorskin tehdas sen valmistuksen tekisi. Nyt on epäselvää, voisiko valmistus siellä alkaa, ja Fennovoiman ilmoitus siitä, että projekti päätetään, on toinen isku tälle, toteaa Salminen.