Turkki luovii Ukrainan ja Venäjän välillä – asiantuntijat uskovat, että Nato-maalla olisi toiveita Suomelle mahdollisissa jäsennyysneuvotteluissa

Venäjän hyökätessä Ukrainaan helmikuun lopulla uskottiin, että kriisi vaikuttaisi negatiivisesti Turkkiin. Vakavan talouskriisin keskellä olevalla Turkilla on muun muassa taloudellisesti tärkeitä suhteita sodan kumpaankin osapuoleen. Lisäksi se kuuluu sotilasliitto Natoon.

Maa on kuitenkin isännöinyt Ukrainan Ukrainan ja Venäjän välisiä neuvotteluja, ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on yrittänyt saada niin venäläiskollegansa Vladimir Putinin kuin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Istanbuliin.

– Mielestäni Turkki on toiminut diplomaattisesti melko taitavasti luomalla itselleen tilan, jossa se on erityisessä roolissa neuvotteluissa, sanoo Carnegie Europe -tutkimuslaitoksen vieraileva tutkija, sanoo turkkilaisen Edam-ajatushautomon johtaja Sinan Ülgen.

– Turkki pystyi kaivamaan itselleen diplomaattisen tien olemalla ainoa Nato-maa, joka ei ole asettanut Venäjälle pakotteita. Samalla se on kuitenkin toimittanut Ukrainalle aseistettavia lennokkeja ja sulkenut Mustallemerelle vievät salmet sota-aluksilta.

Turkkilainen kansanvälisten suhteiden professori ja kommentaattori Ilhan Uzgel sanoo, että Turkin ja presidentti Erdoğanin asemaa ovat edistäneet hyvät suhteet Ukrainaan ja Venäjään. Presidentillä on ollut myös toistuva keskusteluyhteys Putiniin jo jonkin aikaa.

Istanbulissa on pidetty Venäjän ja Ukrainan edustajien välisiä tapaamisia, ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba tapasivat Antalyassa maaliskuussa.

Erdoğanin kanslian mukaan tämä sanoi viime viikolla puhelimessa Putinille, että Turkki haluaa luoda alueelle kestävän rauhan mahdollisimman pian käyttämällä Istanbulin neuvotteluissa saatua vauhtia.

Muistutus Turkin merkityksestä

Turkilla on Venäjän ja Ukrainan rauhanprosessissa myös omat etunsa kiikarissa. Professori Uzgel sanoo, että Turkki ja Erdoğan haluavat nostattaa asemaansa kansainvälisesti.

Tätä voisi edistää se, että Turkissa saataisiin aikaiseksi jonkinlainen rauhaan liittyvä sopimus. Uzgel huomauttaa, että moni maa haluaisi päästä samanlaiseen tilanteiseen ja esimerkiksi Ranskassa jälleen presidentiksi valittu Emmanuel Macron on myös ollut yhteyksissä Putiniin ja Zelenskyiin.

– Jos Erdoğan olisi kansainvälinen johtaja, joka tuo rauhan suureen sotaan, se nostattaisi hänen kansainvälistä asemaansa, Uzgel sanoo.

– Sota on tarjonnut Erdoğanille mahdollisuuden luoda paremmat suhteet Bideniin, EU:hun ja Natoon.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Erdoğan on yrittänyt saada Putinin ja Ukrainan presidentin Volodmyr Zelenskyin samaan neuvottelupöydän ääreen Turkkiin. Erdoğan ja Putin tapasivat Sotšissa syyskuussa 2021. Kuva: Vladimir Smirnov / TASS/ AOP

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies, Turkin-tutkija Anu Leinonen uskoo, että Turkin asema neuvotteluissa on muistuttanut ulkomaille maan geopoliittisesta ja geostrategisesta merkityksestä. Neuvottelut voivat hänestä parantaa Turkin mainetta .

– Tämä on muistuttanut Yhdysvalloille ja Natolle, kuinka tärkeä Turkki onkaan, Leinonen sanoo.

Turkissa on jo turruttu sotiin

Talouskriisin kanssa kamppaileva Turkki on riippuvainen Venäjästä muun muassa energian, turismin ja ruokahuollon osalta. Maan tavoitteena on vähentää riippuvuutta tuontienergiasta: Turkkiin on esimerkiksi rakenteilla ensimmäinen ydinvoimala. Sitä tosin rakentaa venäläinen Rosatom.

Ukrainasta ja Venäjältä tulevat turistit ovat tärkeitä. Tänä vuonna Turkissa tuskin nähdään paljoakaan ukrainalaisturisteja, mutta Leinosen mukaan viime vuoden sesongin pelastivat nimenomaan Venäjältä tulleet turistit.

– Turkki voi kärsiä todella pahasti, jos se kääntyy Venäjää vastaan ja Venäjä kääntyisi Turkkia vastaan. En näe, kuinka paljon Turkki voisi hyötyä siitä, jos se tekisi, kuten länsimaat ja Nato-maat painostavat sitä tekemään, sanoo Leinonen.

Leinonen kertoo, että Turkin virallisen tilastokeskuksen lukujen mukaan vuosi-inflaatio on maaliskuu huomioon ottaen yli 61 prosenttia. Tilastokeskusta on usein syytetty tilastojen vääristelystä erityisesti inflaation ja työttömyyden suhteen. Inflaatio voi siis todellisuudessa olla paljon suurempi.

– Maaliskuun inflaatio oli korkein 20 vuoteen. Erityisesti polttoöljyn, bensan ja ruuan hinnat nousevat.

Ülgen kuvaa, että Venäjän ja Turkin suhteessa on kilpailun ja yhteystyön elementtejä.

Ne ovat läsnä samoilla alueilla, mutta ovat tukeneet eri tahoja. Syyriassa Venäjä on tukenut Bashar al-Assadin hallintoa, Turkki on halunnut hallinnon vaihtoon. Vuoristo-Karabahin kiistassa Venäjä on asettunut Armenian puolelle ja Turkki on tukenut Azerbaidzhania. Maat ovat tukeneet eri tahoja myös Libyassa. Turkki ei myöskään ole tunnustanut Krimin niemimaan liittämistä Venäjään.

– Turkin ja Venäjän tavoitteissa on vain vähän päällekkäisyyttä. Ne ovat kuitenkin joissakin asioissa pystyneet löytämään metodin konfliktien ratkaisuun, Ülgen sanoo.

Mitä Turkki voisi pyytää Suomelta Nato-jäsenyysprosessissa?

Suomessa ja Ruotsissa pohditaan nyt tarkkaan mahdollista Naton jäsenyyttä. Turkki liittyi Natoon ensimmäisten maiden joukossa vuonna 1952, jolloin sotilasliiton perustamisesta oli kulunut vasta kolme vuotta.

– Ensinnäkin Turkki on yksi Naton merkittävistä jäsenmaista. Turkki on aina muokannut ja tulee jatkossakin muokkaamaan Naton päätöksentekoa. Tietysti päätökset tehdään yksimielisesti, mutta osa maista on tavallaan yhdenvertaisempia kuin toiset. Ja Turkki on yksi näistä maista. Suomen tulisi nähdä Turkin rooli tällaisena, Ülgen sanoo ja lisää, että Yhdysvalloilla on toki aivan erityinen asema.

Ülgen ja Uzgel uskovat, että Turkilla ei olisi mitään sitä vastaan, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon. Molemmat asiantuntijat näkevät, että Turkki voi käydä jäsenyysprosessissa myös kahdenkeskisiä neuvotteluja maiden kanssa.

– Ongelma on se, että Turkki tulee varmasti käymään neuvotteluja. Se tulee kysymään jotain vastineeksi jäsenyydestä, Uzgel sanoo.

– Tämä ei tarkoita, että Turkki estäisi jäsenyyden. Se tulisi prosessissa tuomaan esiin, että Nato-liittolaisina Ruotsin ja mahdollisesti Suomen tulisi toimia enemmän Turkin turvallisuusodotusten mukaisesti, Ülgen sanoo.

Kurdijoukkoja hautajaissattueessa Kobanessa Syyriassa vuonna 2018. Kaupunki on Syyrian kurdien valvonnassa. Kuva: Sedat Suna / EPA

Kyse voi olla esimerkiksi jonkinlaisesta poliittisesta tuesta. Ruotsin tapauksessa Uzgel ja Ülgen mainitsevat Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n. Turkki näkee, että Ruotsi ei ole ottanut sitä tyydyttävällä tavalla kantaa Syyriassa toimivia, kurdijohtoisia Syyrian demokraattisia joukkoja (SDF) vastaan.

Turkki näkee SDF:ään kuuluvat kurdijoukot PKK:n haarana, jonka maa on luokitellut terroristijärjestöksi. Syyriassa toimivat kurdijoukot ovat olleet Yhdysvalloille merkittävä liittolainen taistelussa terroristijärjestö Isisiä vastaan.

Ülgen pohtii, että Suomen olisi hyvä myös huomioida Naton jakolinjat ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hän kuvaa, että Baltiassa ja Pohjois-Euroopassa uhkana on nähty Venäjä, kun taas Välimeren maat ovat aiemmin keskittyneet useampiin uhkiin kuten etelämpänä oleviin romahtaneisiin tai romahduksen partaalla oleviin valtioihin ja radikalisoitumiseen.

– Tietysti sota Ukrainassa on muuttanutta tilannetta. Suomen tulisi kuitenkin tiedostaa, että kun Turkki tarkastelee maailmaa, kyse ei ole ainoastaan Venäjästä, Ülgen sanoo.