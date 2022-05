Startup-yrittäjyydessä sankaritarinat ovat harvinaista herkkua, mutta pöhinä on kova – puurtaminen vaihtui väittelijän mukaan rentoon menoon

Reilu Kuljetus -nimisen firman yrittäjät Rufus Vinod ja Lauri Koittola uskovat tulevaisuuteen. He haluavat antaa yrityksessään kunnon korvauksen ruuan kuljettajalle ja ravintolalle. Apua yritystoimintaan he saavat Turun tiedepuiston SparkUp-yhteisössä, jossa heillä on myös toimistotilat.

Kuva: Minna Rosvall / Yle