Valmetin tehdashallissa suuri tulipalo Jyväskylässä – työntekijät saatu ulos, asukkaita pyydetään pysymään sisällä

Jyväskylän Rautpohjan teollisuusalueella on syttynyt iso tulipalo. Suureksi luokiteltua paloa on sammuttamassa parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä, jotka ovat evakuoineet tehdasalueelta työntekijät.

– Konehallissa oli palon syttyessä työntekijöitä muutamista muutamiin kymmeniin työntekijöihin, mutta he ovat kaikki päässeet ulos. Savunmuodostus on voimakasta ja mukana on mahdollisesti vaarallisia aineita, ainakin öljyjä, koska kyse on koneista, sanoo Puurula