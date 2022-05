Sipoonjoen uhanalaisille taimenille koittavat paremmat ajat – moni muu kala lyö vielä päätään seinään Suomen tuhansilla padoilla

Ely-keskusten tekemien kartoitusten mukaan Suomessa on ainakin 5 500 patorakennelmaa joissa ja puroissa, ja kartoitustyö on vielä kesken. Näistä padoista noin puolet eli pari tuhatta estää kalojen nousun vesistöissä kutupaikoille lisääntymään osittain tai kokonaan. Vain reilut 200 padoista on vesivoimakäytössä.

Alkuperäisiä taimenkantoja on menetetty patojen takia monessa paikassa. Meritaimenesta on tullut erittäin uhanalainen.

– Se on harmillinen juttu. Kalastonhoito on pitkälti perustunut istutuksiin, että on viljelty kalaa ja istutettu, ja näin ylläpidetty kalakantoja. Mutta meillä on joitakin geneettisesti alkuperäisiä taimenkantoja vielä jäljellä, joita nyt parhaan mukaan koitetaan elvyttää, sanoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Perttu Tamminen.