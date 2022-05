Tasavaltalaismielinen Sinn Fein nousi historiallisella voitollaan suurimmaksi puolueeksi Pohjois-Irlannissa

Pohjois-Irlannissa tasavaltalaismielinen Sinn Fein -puolue on ottanut historiallisen voiton Britannian paikallis- ja aluevaaleissa. Sinn Fein nousee suurimman puolueen asemaan ja on Sky Newsin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ensimmäinen nationalistipuolue, joka on ottanut vallan Pohjois-Irlannin kansalliskokouksessa sen 101-vuotisen historian aikana.