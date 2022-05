Helsingissä järjestetään useita mielenilmauksia äitienpäivänä – Venäjä-mielinen autokulkue lähtenyt liikkeelle Porvoosta

Pääkaupunkiseudulle on ennakkotietojen mukaan tulossa äitienpäiväsunnuntaina jopa neljä eri mielenilmausta.

Helsingin poliisin mukaan aamupäivälle aiemmin ilmoitetun Venäjää tukevan autokulkueen toteutuminen oli alkuun vielä epävarmaa. Kulkue on lkuitenkin ähtenyt liikkeelle Porvoosta, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) .

– Eilen illalla oli tullut viesti, että he kovasti vielä epäröivät, lähteekö mikään liikkeelle. Meillä on selvittely meneillään, mitä tänään tapahtuu.

Porola myöntää, että mielenilmauksen epävarmuus on melko harvinaista.

– Mielenosoituksissahan yleensä on ideana, että halutaan julkisuutta asialle, mutta nyt järjestäjät eivät halua, Porola sanoo.

Autoletkaan on ennakkotietojen mukaan tulossa mahdollisesti noin 30–40 autoa. Määrä on kasvanut aiemmasta paristakymmenestä autosta.

Porolan mukaan Suomi on demokraattinen ja vapaa maa, eikä poliisi seuraa mitään ryhmiä.

– Onneksi Suomi on sellainen maa, että täällä voi suunnitella ja olla mitä mieltä hyvänsä, eivätkä viranomaiset tee ennakkosensuuria tai tarkastuksia.

Kolme muuta mielenosoitusta Helsingin keskustassa

Puolenpäivän aikaan on suunnitteilla kaksi mielenilmausta Helsingin ydinkeskustaan. Toinen mielenilmaus on ilmoitettu Narinkkatorille, jossa Suomen venäläiset kokoontuvat rauhan puolesta. Tarkoituksena on marssia Narinkkatorilta Aleksanterinkatua pitkin Senaatintorille.