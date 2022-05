Suomenvenäläiset kokoontuivat vastustamaan venäjämielisten autokulkuetta: "Heille pitää näyttää, että se on huono mielipide"

Ryhmä kokoontui rauhan puolesta ja ilmaistakseen vastustuksensa samana päivänä Helsingissä ja muualla Uudellamaalla liikkuneelle Venäjää tukevalle autokulkueelle . He kertoivat vastustavansa myös Venäjän Ukrainassa käymää sotaa.

– On tärkeää, että suomenvenäläiset näyttävät olevansa sotaa vastaan. Nyt on se hetki, että on pakko näyttää, sanoi yksi Narinkkatorin tapahtuman järjestäjistä, Suomen ja Venäjän kansalainen Igor Ibadov ennen mielenilmauksen alkua.