Euroviisuviikko käynnistyy – katso "turkoosin maton" avajaisseremoniaa alkaen klo 17

Toisen semifinaalin vuoro on torstaina, jolloin mukana on Suomen edustaja The Rasmus. The Rasmus on semifinaalin ensimmäinen esiintyjä kappaleellaan Jezebel. Kustakin semifinaalista valitaan yleisö- ja raatiäänillä kymmenen kappaletta lauantaina pidettävään finaaliin. Niiden lisäksi finaalissa on mukana myös viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia. Vedonlyöjät veikkaavat Suomen The Rasmuksen pääsevän finaaliin. Euroviisut järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen poliittisessa tunnelmassa Ukrainan sodan takia.