"Isänmaallisuus on kasvussa" – Moskovassa valmistaudutaan voitonpäivän juhlallisuuksiin

Venäjällä vietetään maanantaina voitonpäivää sodan varjossa. Hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut pian kolme kuukautta, vaikka maan hallinto edelleen puhuu propagandassaan erikoisoperaatiosta.

– Tämä vaikuttaa tunteiden tasolla, sillä minullakin on kaksi siskoa, jotka asuvat Ukrainassa. On hyvin vaikeaa kommunikoida heidän kanssaan. He käyvät omaa informaatiosotaansa, kertoo moskovalainen Larissa, joka ei halunnut kertoa sukunimeään.