Video: The Rasmus ja Ukrainaa Euroviisuissa edustava yhtye musisoivat yhdessä torinolaispihalla – "vieläkin menee kylmät väreet"

The Rasmus ja Ukrainaa Euroviisuissa edustava yhtye musisoivat yhdessä Torinossa: "Vieläkin menee kylmät väreet"

Suomen ja Ukrainan euroviisuedustajat kohtasivat sunnuntaina Torinossa ja soittivat toistensa kappaleita. Kalush Orchestran mukaan sota-aikana Euroviisuilla on Ukrainalle entistä isompi merkitys.

Suomen euroviisuedustaja The Rasmus keräsi katseita Torinon keskustassa, kun he virittelivät soittokamojaan ja harjoittelivat kappaleita. He olivat saaneet kutsun Ukrainaa edustavalta Kalush Orchestralta yhteiseen musiikkisessioon. Ukrainalaisyhtye yhdistelee musiikissaan hip hopia ja perinteistä ukrainalaista musiikkia.

Ukrainalaisten saavuttua paikalle yhtyeet esittivät kimaran viisukappaleistaan Jezebel ja Stefania. Setin lopussa ukrainalaisyhtyeen huilistit tapailivat vielä The Rasmuksen In the shadows -jättihittiä ja yksi ryhmän jäsenistä veti breakdancea.

Kalush Orchestran kappale Stefania on nimetty bändin perustajan Oleh Psiukin äidin mukaan.

– Kappale on omistettu hänelle. Tänään on kansainvälinen äitienpäivä, joten onnitelkaa äitejänne, Psiuk muistuttaa.

Ukrainaa Euroviisuissa edustavan Kalush Orchetran musiikissa soivat perinteiset ukrainalaiset soittimet. Kuvassa vasemmalla Tymofii Muzychuk ja keskellä oleva Ihor Didenchuk edusti Ukrainaa viime vuonna Go_A-yhtyeessä. Oikealla yhtyeen breakdance-tanssija Vlad Kurochka. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Ukraina on ollut Euroviisujen voittajasuosikki siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi maahan. Yhtye ei koe ennakkosuosikkina paineita.

– Meille tämä on iso vastuu, koska Euroviisut ovat aina olleet iso juttu Ukrainassa. Sota-aikana sen merkitys on vielä isompi. Toivomme, että edustamme maatamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Psiukin mukaan Euroviisujen voitto olisi myös voitto ukrainalaiselle kulttuurille.

– Voimme osoittaa, kuinka erityistä ukrainalainen musiikki on, se voi vahvasti ja voimme esitellä maailmalle kaunista ukrainalaista kulttuuria.

Kohtaaminen ukrainalaisten kanssa sykähdytti

The Rasmus on ollut Torinossa jo viikon. Yhtyeen mielestä viisuretken paras asia tähän mennessä oli yhteinen musiikkihetki ukrainalaisten kanssa.

– Vieläkin menee kylmät väreet vartaloa pitkin, Aki Hakala hehkuttaa.

– Ukrainan viisukappale on tosi hyvä kappale ja siinä kiteytyy sellainen melankolia ja tragedia, mikä on Ukrainassa meneillään, Eero Heinonen jatkaa.

Laulaja Lauri Ylönen kertoo bändin tutustuneen Stefania-kappaleen ukrainalaisiin sanoihin biisiä harjoitellessaan.

– Siinä lauletaan, että äiti Stefania, kukat kedolla harmaantuvat. Ja taas meni kylmät väreet. Se on tosi hieno teksti ja sopii tuohon tilanteeseen pelottavan hyvin.

Ennen Torinoa The Rasmus ja Kalush Orchestra olivat tavanneet kaksi kertaa kevään aikana viisujen ennakkotapahtumissa Madridissa ja Amsterdamissa.

– Heidän kanssaan on helppo tulla toimeen, koska he ovat ryhmä ja heillä on samanalainen energia kuin meillä, Ylönen sanoo.

Euroviisut on The Rasmukselle uudenlainen kokemus

The Rasmus esiintyy Euroviisujen toisessa semifinaalissa torstaina. Yhtye on päässyt harjoittelemaan viisulavalle kaksi kertaa. Ylösen mukaan esityksessä on vielä parantamisen varaa.

– Vähän kompuroitiin lavasteissa. Meidän esitys perustuu meille tuttuun livemeininkiin. Vaikka se on harjoiteltu kamerakulmien takia tarkasti, niin siinä pysyy jännitys ja spontanius, mikä on tärkeää, että se tuntuu freshiltä ja vaaralliselta.

Ylönen itse yrittää muistaa katsoa useammin kameraan, sillä katsojia on lähes 200 miljoonaa.

– Tämä on meillekin sillä tavalla uutta, sillä ei me olla koskaan tehty näin isoa tv-keikkaa lähimainkaan.

The Rasmus uskoo, että liveyleisön kohtaaminen saa heidät lopullisesti syttymään viisulavalla. Kuvassa kitaristi Emppu Suhonen ja basisti Eero Heinonen. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Harjoitusten ohessa The Rasmus tekee paljon haastatteluja päivittäin. Yhtye on myös ennättänyt vetää spontaanin katukeikan.

– Se oli tosi hauskaa. Siitä tuli hyvät reaktiot. Jengi oli silleen, ettei toi voi olla totta. Siinä oli aluksi viisi tyyppiä ja lopuksi oli ehkä 15. Wuhuu!, Ylönen nauraa.

– Hattu kiersi ja saatiin ehkä euro ja 60 senttiä, Hakala laskeskelee.

– Ostimme sillä yhteisen espresson ja jaoimme sen bändin kesken neljään osaan, Ylönen kertoo.