Venäjän varapääministeri vieraili Mariupolissa – satama aiotaan palauttaa käyttöön vielä toukokuussa

Venäjän varapääministeri Marat Husnullin on vieraillut vallatussa Mariupolissa ensimmäisenä maan hallinnon korkea-arvoisena edustajana hyökkäyssodan käynnistymisen jälkeen.

Venäjä on saanut kaupungin hallintaansa lukuun ottamatta Azovstalin terästehtaan aluetta, jonka uumenissa on edelleen ukrainalaistaistelijoita. Ukrainan mukaan tehtaan pommittaminen on jatkunut sunnuntaina.