Valmetin tehdaspalon taloudelliset seuraukset "miljoonaluokkaa" – 300 työntekijää ei pääse töihin huomenna

– Tällä hetkellä siellä on vielä valvonta paikalla ja seuraillaan, ettei mitään kyteviä paikkoja ole, kertoo Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola .

Syttymissyytä selvitetään, todennäköisesti alkoi telasta

Julkisuudessa palon on arvailtu lähteneen muun muassa koeajokoneen telasta, laakerista tai kuumasta öljystä.

Vähäpesola toteaa, että todennäköisimmin palo on saanut alkunsa testauksessa olevasta telasta.

– Mikä sitten on todellinen syy, selviää paloteknisten tutkimusten myötä. Mutta ympäristössä on ollut öljyä ja tela sisältää öljyä. Eli öljy on syttynyt palamaan, se pitää paikkaansa.