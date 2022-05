Asiantuntija: Kuolleiden ja haavoittuneiden venäläissotilaiden perheet odottavat selityksiä Putinilta

– Laitetaan ikään kuin yhtäsuuruusmerkit, että taistelu natsismia vastaan jatkuu. Tällä tavalla luodaan oikeutusta sotaoperaatiolle. Se on varmasti länsisilmin ja -korvin karua kuultavaa, sanoo johtava tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista.

– Putin joutuu perustelemaan, miksi maan sairaalat ovat täynnä haavottuneita.Miksi niin moni perhe on menettänyt poikansa, aviomiehensä, isänsä? Kaikesta sensuurista huolimatta sodan toiset kasvot tulevat pikkuhiljaa näkyviin, Kangaspuro sanoo.

"Sodanjulistus olisi riski Putinille"

Venäjä on kutsunut hyökkäyssotaansa tähän asti "sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi", jossa se taistelee fasismia vastaan. Länsimaiset viranomaiset ovat ennakoineet, että retoriikka voi muuttua voitonpäivänä merkittävästi. Venäjä saattaa julistaa Ukrainalle (siirryt toiseen palveluun) sodan.

– Tällä hetkellä elämä on jatkunut normaalina suurissa kaupungeissa. Mitä nyt länsimaisia yrityksiä on vetäytynyt pois. Suurin osa kuolleista sotilaista ovat olleet Etelä-Venäjän pienistä kylistä. Heidän äänensä on muutenkin heikosti kuuluvilla venäläisessä keskustelussa, Sinikukka Saari sanoo ja jatkaa: